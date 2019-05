Šatanovi končí zmluva a musí riešiť svoju budúcnosť: Pálffy ho tlačí do dôležitej funkcie

Miroslav Šatan bude v nadchádzajúcich týždňoch premýšľať o svojej budúcnosti.

Či bude na júnovom kongrese kandidovať na post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) ešte nevie, ale slovenskému hokeju chce v každom prípade pomáhať.

V nedeľu ho v Bratislave spolu so Žigmundom Pállfym zaradili do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF), pre oboch to bol zároveň priestor na spomienky.

Šatan si momentálne vychutnáva zápasy o medaily na MS, ale pomaly už musí začať premýšľať nad svojou budúcnosťou. So SZĽH sa mu končí kontrakt v pozícii generálneho manažéra reprezentácií, hovorí sa o tom, že by na júnovom kongrese mohol kandidovať na prezidenta zväzu.

"Zatiaľ o plánoch neviem, to sa bude riešiť v nasledujúcich týždňoch. Ale rád by som nejakým spôsobom pomohol," naznačil Šatan. Do kandidatúry ho tlačí aj Pálffy, s ktorým na túto tému už hovorili. "Áno, Žigo ma tlačí do kandidatúry, ale ja som nad tým ešte nemal čas premýšľať. Ale nejaké rozhovory prebehnú a do 15. júna sa rozhodnem. Pred dvomi dňami sme mali so Žigom čas porozprávať sa na večeri. Ale verím, že sa dnes nebude ponáhľať domov a ešte sa porozprávame."

Obaja si plánujú vychutnať vrchol šampionátu, Šatan favorita v zápasoch o tretie miesto i vo finále nemá. "Je to otvorené, každý môže vyhrať. Bude to vyrovnané a neodvážim sa tipovať. Kanada je v tejto fáze turnaja oveľa silnejšia, ako na začiatku, ale Fíni už na Slovensku na MS zvíťazili. Nemajú toľko hviezd, ale bojujú jeden za druhého a zaslúžene sú vo finále," dodal Šatan.