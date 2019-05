Generálny manažér amerického tímu si zamiloval Slovensko: Možno u nás rozbehne svoj biznis

Chris Drury (42) je fanúšikom známy predovšetkým zo svojich hráčskych čias, keď obliekal dresy takých tímov NHL, ako sú Buffalo Sabres či New York Ranges.

Iba málo ľudí o ňom tuší, že sa po skončení kariéry venuje okrem hokeja aj iným zábavkám. Na MS zastával funkciu GM tímu USA. V rozhovore pre Nový Čas sa rozhovoril o viacerých zaujímavých témach.

„Veľa ľudí to o mne zrejme nevie, ale spolu s kamarátmi z detstva podnikáme v gastronómii. Venujeme sa tomu už takmer 10 rokov. Pizza je moja špecialita. Pizza u vás v Košiciach bola vynikajúca. Celkovo si myslím, že jedlo na Slovensku je úžasné. Možno by som sa tu mal poobzerať po nejakých investičných príležitostiach,“ povedal pre Nový Čas so smiechom Drury, ktorý si pobyt na Slovensku užíval aj s rodinou. „Pochodil som hore-dole celé Košice. Bola tu so mnou aj rodinka, veľmi sme si to na Slovensku užili,“ dodal bývalý kapitán Buffala či NY Ragners.

Nevyhol sa pritom ani otázkam o pochybnej životospráve hráčov na prestížnom šampionáte. Tí pôsobili aj vo štvrťfinálovom zápase s Ruskom (3:4) odovzdane. Preto nakoniec prehrali a z MS vypadli. „Určite sme sem neprišli iba dovolenkovať a užívať si žúry. V tíme sme mali silné mená. Na poslednú chvíľu nás posilnil dokonca ešte aj obranca Werenski z Columbusu. Konkurencia je však veľká. Každý chce vyhrať zlato. Ani superhviezdy v útoku vám k tomu nemusia vždy stačiť,“ obhajoval svojich hráčov Drury.

„Veľký dojem na mňa spravil náš mladík Jack Hughes. Dosť sa teraz špekuluje o tom, či nakoniec bude práve on draftovou jednotkou, alebo ho predbehne Fín Kaapo Kakko. Jack musí na sebe ešte zamakať. Naopak, Kakko je pripravený. Má postavu chlapa,“ uzavrel Drury.