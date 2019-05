Starosta Luníka IX verboval voličov pomocou stoviek SMS: Obava, že sa presadia extrémisti

O budúcich slovenských zástupcoch v Európskom parlamente sa rozhodovalo aj na košickom Luníku IX.

Podľa reakcií členov komisie bola účasť na eurovoľbách porovnateľná s tými prezidentskými. Voliči na rómskom sídlisku sa k urnám nehrnuli, no zmeniť tento trend pomáhal aj miestny starosta Marcel Šaňa Voľby do Európskeho parlamentu neprinesú pre košickú mestskú časť Luník IX rekord v počte odovzdaných hlasov. Z približne 4 400 oprávnených voličov je viac ako polovica v zahraničí alebo mimo mesta.

Otvoriť galériu Správy: Starosta Šaňa poslal stovky esemesiek. Zdroj: Patrik Struk

Starosta Luníka IX Marcel Šaňa prišiel odvoliť spolu so svojou manželkou Jozefínou. Po odovzdaní hlasu do urny uviedol, že o dôležitosti eurovolieb informoval všetkých obyvateľov. Poukázal aj na to, že hrozí presadenie extrémistov. „Chceme, aby si ľudia volili demokratické strany, ktoré budú EÚ zlepšovať a nie búrať,“ doplnil Šaňa. Starosta prezradil, že miestnych k účasti vyzýval aj osobne, prostredníctvom esemesiek či na sociálnej sieti. „Dnes som poslal presne 390 správ do tunajších rodín s informáciou o tom, dokedy sa konajú voľby a aby ľudia prišli k volebným urnám,“ zakončil Šaňa.