Popravili muža, ktorý má na svedomí smrť 10 žien: Dlhé mesiace terorizoval celé okolie

Na Floride vo štvrtok popravili muža, ktorý v roku 1984 zavraždil desať žien.

Jedna z jeho obetí, ktorá útok prežila a pomohla pri jeho zatknutí, sa zúčastnila na poprave. Šesťdesiatpäťročný Bobby Joe Long zomrel vo Florida State Prison o 18:55 tamojšieho času. Po tom, ako mu podali smrteľnú injekciu, už nič nepovedal, len zatvoril oči.

Vrah počas ôsmich mesiacov v roku 1984 terorizoval oblasť Tampa Bay. Niektoré ženy uškrtil, iným podrezal hrdlo alebo ich ubil na smrť. K jeho zatknutiu prispela Lisa Noland, ktorá prežila útok a na popravu sa pozerala z prvej rady. Long ju uniesol v roku 1984 spred kostola. Neskôr ju znásilnil a pustil na slobodu. Páchateľ sa priznal ku všetkým skutkom a dostal 28 doživotných trestov odňatia slobody. Za vraždu 22-ročnej Michelle Simms ho však odsúdili na smrť.

Noland uviedla, že deň pred únosom napísala list na rozlúčku, keďže chcela spáchať samovraždu po rokoch sexuálneho obťažovania zo strany priateľa jej starej matky. Žena uviedla, že ak by mala možnosť prihovoriť sa odsúdenému, poďakovala by sa mu za to, že si za svoju obeť v ten deň vybral ju a nie iné 17-ročné dievča, ktoré by sa s takýmto činom zrejme nedokázalo vysporiadať tak, ako ona. Noland sa neskôr stala policajtkou a v súčasnosti pôsobí ako zástupkyňa šerifa v Hillsborough County, a to na rovnakom oddelení, ktorému pomáhala pri chytení Longa.