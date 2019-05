Desiatnik Frankie O’Leary bojoval v Afganistane s princom Harrym: Vyhadzov z armády pre kokaín

Tejto novinke sa princ Harry (34) rozhodne nepoteší! Desiatnik Frankie OʼLeary (32), ktorý s ním slúžil v Afganistane a dokonca bol v čestnej stráži na jeho svadbe, dostal z armády padáka! Po dlhých rokoch slúženia končí pre kokaín.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Frankie zasvätil práci v armáde celý svoj život. V roku 2007 dokonca slúžil v Afganistane po boku princa Harryho ako jeho rádiooperátor. Minulý rok bol na princovej svadbe členom čestnej stráže, čo svedčí o tom, že mu princ bezvýhradne dôveroval. Správa o tom, že Frankie užíval kokaín a dostal kvôli tomu padáka z armády, ho teda určite poriadne naštvala. Otvoriť galériu Bol aj v čestnej stráži na jeho svadbe. Zdroj: getty images

Drogy bral vo voľnom čase

,,Vie, že urobil hroznú chybu, ktorá ho stála jeho vysnívanú prácu. Vie, že sklamal celú rodinu, priateľov aj kolegov z armády,“ priznal jeho priateľ. Frankie mal smolu aj v tom, že drogy užíval vo voľnom čase a nie keď slúžil, čo bolo ešte do minulého roka povolené. V novembri však zaviedli v armáde nulovú toleranciu drog. ,,Je to krutý trest. Nie v každej práci vás vyhodia za to, že vo voľnom čase beriete drogy,“ myslí si nemenovaný dôstojník.

Princ Harry je možno na svojho priateľa z vojny nahnevaný, no aktuálne nemá čas na to, aby sa takýmito vecami zaoberal. Pred dvomi týždňami sa mu totiž narodil syn a s manželkou Meg- han (37) už dlhšie uvažujú nad tým, že by sa na istý čas odsťahovali z Anglicka niekam inam, kde by sa venovali charitatívnej činnosti a šírili dobrú mienku o kráľovskej rodine. A možno aj preto, aby unikli pred prílišnou pozornosťou a takýmito správami. Najviac zvažujú Afriku. Zrejme kvôli tomu, že Meghan má afroamerický pôvod.