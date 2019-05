Škandál v skupine Cigánski Diabli, hudobník dostal vyhadzov: Trestné oznámenie kvôli husliam!

Personálne zemetrasenie! Kapela Cigánski Diabli je úspešná na Slovensku aj v zahraničí a už vyše dve desaťročia funguje viac-menej v tom istom zložení.

Vlani však dal šéf zoskupenia Ernest Šarközi (45) padáka dlhoročnému huslistovi Emilovi Hasalovi. Redakcii Nového Času sa ozval výrobca huslí Alexander Karabinoš (52), ktorý Hasalovi požičal husle, no doteraz ich nedostal späť. Sprvu nevinne vyzerajúca „výpožička“ sa dlhoročnému huslistovi kapely stala osudnou. K samotnému vyhadzovu sa navyše pridružilo aj trestné oznámenie.

Do redakcie Nového Času sa ozval rozhorčený výrobca huslí Alexander Karabinoš, ktorý sa už takmer tri roky márne snaží dostať späť svoje husle. Ako uvádza, sláčikový nástroj v októbri 2016 požičal Emilovi Hasalovi, ktorý v tom čase pôsobil ako člen kapely Cigánski Diabli.

„Jedny husle som mu daroval a druhé požičal. Keď som ich chcel späť, stále sa vyhováral, tak som zavolal Šarközimu z Cigánskych Diablov a potom ho vyhodili z kapely. Minulý rok 28. mája som podal aj trestné oznámenie. On tvrdí, že je v zahraničí, ale podľa mňa sa vyhýba vyšetrovaniu. Ponúkal mi svoje husle, o ktorých tvrdí, že sú majstrovské od českého husliara a majú hodnotu 9 000 eur. Ja som žiadal za moje 10 000 eur, ale nechcem peniaze, chcem len späť moje husle a aby sa to

vyšetrilo,“ povedal Novému Času Karabinoš.

Cimbalista a vedúci kapely Cigánski Diabli potvrdil, že Hasala už nie je ich členom. „Už u nás nepôsobí vyše roka. Hlavný dôvod bol ten, ktorý uvádza pán Karabinoš. Skúšal som vtedy Hasalovi dohovoriť, ale zjavne to nepomohlo. Mrzí nás to, ale dištancujeme sa od toho,“ uviedol Ernest Šarközi.

Hral 30 rokov

Hlavu do piesku nestrká ani samotný Hasala, ktorý priznal, že si husle požičal. „Stratili sa, nechal som ich vo vlaku. Navrhol som mu, že mu

za to dám adekvátne husle, aj že sa s ním fi nančne vyrovnám, no nesúhlasil. Tie jeho husle majú hodnotu tak maximálne 500 eur,“ vyjadril sa bývalý huslista Cigánskych Diablov, ktorý vzápätí pritvrdil: „Ak tvrdí, že tie husle majú takú hodnotu, ako hovorí, nech donesie originálne potvrdenie s certifi kátom,“ doplnil umelec, ktorý ľutuje, že Karabinoša vôbec niekedy stretol.

„Zničil mi život. Ja som hral tridsať rokov, s Berkym Mrenicom som zakladal kapelu Diabolské husle, potom som bol v Cigánskych Diabloch. Teraz som bez roboty, robím, bohužiaľ, čo príde,“ posťažoval sa Hasala, pričom dodal, že na policajnom výsluchu je s vyšetrovateľkou dohodnutý až na október, nakoľko bol odcestovaný. „Nech to dá pokojne na súd, nemám mať z čoho strach,“ uzavrel.

Husle stoja maximálne 2 000 eur

Nový Čas zisťoval, akú reálnu hodnotu môžu mať predmetné požičané

husle. „Tieto husle môžu mať hodnotu maximálne 2 000 eur. Ani najlepší slovenskí husliari nepredávajú svoje nástroje za viac ako 2 000 až 3 000

eur. Drahšie luxusnejšie kúsky sa vyrábajú v zahraničí, napríklad v Taliansku alebo Anglicku,“ zhodli sa viacerí výrobcovia huslí na Slovensku.