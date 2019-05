Žena sa vydala za dobre stavaného Francúza: Uvidíte ho v plnej kráse, vybuchnete do smiechu

Sto ľudí, sto chutí. Každý z nás má zrejme pri výbere životného partnera iný vkus. Osudová láska tejto Austrálčanky však nie je tak úplne bežná.

Cestovateľka Jodi Rose sa totiž na svojich potulkách južným Francúzskom zamilovala. To by nebolo nič zvláštne, keby sa jej vyvoleným nestal most. Áno, čítate správne. Most zo štrnásteho storočia, známy ako Le Pont du Diable (Diablov most), ju podľa stránky Dailymail očaril natoľko, že požiadala starostu dediny, ktorá ho spravuje, aby ich oddal. Na svoj most dokonca navliekla prsteň. "Bol to môj veľký deň, mala som krásne šaty, cítila som sa ako princezná."

Fransa'da 'Şeytanın Köprüsü'yle' evlenen kadın: O yakışıklı, güçlü ve dayanıklı



Avustralyalı Jodi Rose 5 yıl önce Fransa'nın Occitanie bölgesini gezerken tarihi Le Pont du Diable (Şeytanın Köprüsü)ne aşık oldu ve özel bir yüzük yaptırarak evlendi pic.twitter.com/Dvzn6TW1a4 — Abdullah Çiftçi (@abdullahciftcib) 21. mája 2019

"Sme dokonalé protiklady. On je stabilný, pripútaný na jednom mieste, ja som pustovníčka, stále niekde cestujem a nikde dlho nevydržím." Svojim priateľom povedala, že si našla dobre stavaného, pevného a mohutného Francúza. Na samotnom obrade sa zúčastnilo 14 hostí, ktorí si ho patrične užili. "Myslím si, že je skvelý. Keď si len tak lietam v oblakoch, usadí ma pevne na zem," povedala Jodi.