Srbsko zavádza trest doživotia bez možnosti podmienečného prepustenia: Výhra pre najväčších zločincov?!

Sudcovia v Srbsku budú môcť posielať páchateľov najzávažnejších trestných činov do väzenia na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia. Novelu trestného zákonníka v utorok schválil srbský parlament.

Opatrenie sa vzťahuje napríklad na znásilnenia alebo vraždy detí a na vraždy tehotných žien či bezmocných ľudí. Novelu zákona predložila národne pravicová vláda prezidenta Aleksandra Vučiča. Stalo sa tak v dôsledku nátlaku Igora Juriča, ktorého pätnásťročná dcéra Tijana bola v roku 2014 unesená, znásilnená a zavraždená. Páchateľ týchto zločinov si odpykáva 40-ročný trest. Juriča sa pod petíciu za sprísnenie trestov pre najťažších zločincov podarilo zhromaždiť podpisy 160 000 ľudí.

V utorok schválenej novele sa hovorí tiež Tijanin zákon, pripomína agentúra Reuters. "Takýto trest má symbolický význam, pretože môže lepšie ukázať závažnosť určitých zločinov," uviedla k novele vláda. Sudcovia sa už nebudú môcť rozhodovať medzi 30-ročným a 40-ročným trestom, páchateľa budú musieť posielať za mreže na 20 rokov, alebo na doživotie. Niektorí právnici poukazujú na to, že zákon sa môže minúť účinkom. Sudcovia budú postavení pred voľbu, či zločincom dávať miernejšie, dvadsaťročné tresty, alebo doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia.

"To pravdepodobne povedie k nárastu počtu dvadsaťročných trestov, pretože len málo sudcov bude ochotných vziať na seba zodpovednosť za to, že niekoho nechajú zavrieť do väzenia do konca života," uviedla v komentári na serveri BalkanInsight právnička Milena Vasičová. Doživotné väzenie bez možnosti podmienečného prepustenia kritizuje Rada Európy. Stalo sa tak v prípade Maďarska, ktoré toto opatrenie zaviedlo v roku 1999 za prvej vlády súčasného konzervatívneho premiéra Viktora Orbána, pripomína agentúra DPA.

Európsky súd pre ľudské práva v roku 2014 Maďarsku nariadil, aby svoj systém preskúmavania doživotných väzení reformovalo, pretože udeliť takýto trest bez vyhliadky na predčasné prepustenie odporuje zákazu neľudského zaobchádzania. Na to pred dvoma týždňami v liste upozorňovala srbskú ministerku spravodlivosti Nelu Kuborovičovú komisárka Rady Európy Dunja Mijatovičová, ktorá má na starosti ľudské práva. V minulom prieskume sa 56 percent opýtaných v Srbsku vyslovilo pre zavedenie trestu smrti.