Herec Štefan Kožka mal problémy s vilou hrôzy: Vyplatil si dlhy?!

Už nemá exekúciu! Herec Štefan Kožka (64) sa ešte koncom roka 2015 dostal do problémov, keď mal v dome v bratislavských Rusovciach napadnúť nožom nielen svoju manželku Zuzanu Skopálovú (53), ale aj nevlastnú dcéru Zuzanu Jányovú (31).

Následne sa rozhodol vilu hrôzy predať, no škrt cez rozpočet mu urobila exekúcia, ktorú na jeho sídlo uvalilo mesto zrejme pre neplatenie daní z nehnuteľnosti.

Nový Čas už v roku 2016 informoval o tom, že Kožka predáva vilu v Rusovciach, v ktorej mal v roku 2015 napadnúť nielen svoju polovičku, ale aj jej dcéru. Krátko na to sa zrejme rodina chcela zlých spomienok zbaviť a dom sa ocitol na stránke realitnej kancelárie, kde ho herec ponúkal za 420 000 eur. „Veci sa kupujú a predávajú, to je všetko,“ povedal v tom čase Štefan, ktorý však nevedel nájsť kupca.

Ten by totiž musel vyplatiť aj jeho podlžnosti voči hlavnému mestu. „Majiteľ domu musí vyrovnať všetky finančné záväzky, ktoré voči mestu má. Až potom môže nehnuteľnosť predať,“ uviedla v apríli 2016 hovorkyňa bratislavského magistrátu Ivana Skokanová. Podľa informácií Nového Času si však môže hviezda seriálu Horná Dolná konečne vydýchnuť.

List vlastníctva od domu je konečne bez exekúcie, čo znamená, že Kožka si svoje podlžnosti voči mestu vyrovnal. Zostáva však otázne, či sa vila bude opäť predávať, alebo v nej herec zostane bývať aj naďalej. Štefan totiž stále figuruje ako jej majiteľ.

Keďže umelec sa rozhodol so svojimi dlhmi niečo urobiť, je teda len otázkou času, kým vyplatí aj ten voči Sociálnej poisťovni. Ten podľa verejne prístupných zdrojov predstavuje 7 875 eur. Nový Čas oslovil aj samotného Kožku, no ten sa do uzávierky nevyjadril.