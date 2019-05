Dara Rolins priznala vzťah s Američanom: Po rozchode sa ocitla v zložitej situácii

Speváčka Dara Rolins v relácii Blízké setkání na Českom rozhlase priznala, že jej život sa mohol uberať úplne iným smerom.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Kedysi totiž žila v USA a rozmýšľala, že tam rozbehne kariéru. ,,Bola som v Amerike, v tom čase som sa tam dokonca zamilovala. Mala som amerického priateľa, športovca, surfera. Bývali sme spolu v Los Angeles,“ spomínala Dara so širokým úsmevom. ,,Bolo to super, bolo to pekné obdobie. Mala som možnosť spoznať veľmi zaujímavých ľudí z brandže, motala som sa napríklad okolo spolupracovníka Britney Spears, ľudia od Madonny, od Michaela Jacksona,“ povedala speváčka, ktorá počas celého rozhovoru rozprávala po česky.

,,Bolo to veľmi zaujímavé obdobie ale bolo aj o tom, že sa do tej Ameriky presťahujem. Ja som sa potom s priateľom rozišla a viac menej to bolo celé na mne. Je to náročné, buď sa tam niekto o vás stará, alebo sa staráte vy a v ten moment mi tie peniaze došli," priznala bez okolkov Dara.



,,A hovorila som si, že neviem či chcem byť čašníčka a stáť v rade s tými ostatnými. V Amerike keď sa niekoho spýtaš, čo robí, každý druhý povie ,ja som herec, ja som speváčka´. Všetci čakajú a dúfajú, že sa im splní americký sen. A je ich tam množstvo," vysvetlila speváčka, ktorá sa nakoniec rozhodla nezaradiť medzi nich a vrátila sa späť do Česka. Posledným známym partnerom Dary bol raper Rytmus, s ktorým tvorila pár 7 rokov. Zo vzťahu s českým spevákom Matějom Homolom má dcéru Lolu.