V Jasenove hľadajú šialenca, ktorý desí turistov: Takto ohrozuje ľudí aj zvieratá, môže ísť dokonca o život!

Môže ísť o život! Miestnym v Jasenove (okr. Turčianske Teplice) ostáva rozum stáť nad aktivitou neznámeho šialenca. Ten totiž v lese pri dedine nastražil pasce, ktoré ohrozujú životy ľudí i zvierat - oceľové tŕne, šrauby, na ktorých je navarené železo a ktoré sú zabrúsené do špica.

Miesto je spolu s Čičmanmi obľúbenou destináciou motorkárov a štvorkolkárov, trasy v Rajeckej doline sú mimoriadne obľúbené aj u zahraničných nadšencov motorizmu. Chce sa im niekto za ich jazdenie pomstiť?

Spravodlivosť zobral do rúk tým najhorším spôsobom. Neznámy človek, ktorý zrejme bojuje proti tomu, aby sa po lesoch v Rajeckej doline premávali motorkári a štvorkolkári, zvolil ten najhorší možný spôsob. Nastražil pasce, ktoré ohrozujú ľudí na živote.

„To musel byť blázon! Boli sme s kamarátom v lese a nevšimli sme si pasce a on na to skočil! Na navarené železo zabrúsené do špica! Ten človek nie je normálny,“ krúti hlavou Kysučan Stanislav, ktorý je aj motorkárom. Jasenovo, ale aj Čičmany a celá Rajecká dolina sú obľúbené motorkárske a štvorkolkárske raje a podľa informácií starostu obce sa dokonca zahraniční turisti dohadujú a po Slovensku sa preháňajú organizovane.

„Je to vážna situácia, riešime ju s políciou aj s urbárskym zväzom. Prioritou je ochrana zdravia a života ľudí, ale aj prírody a zvierat. Toto je najhorší spôsob ochrany prírody. Už týždeň je tu zvýšený záujem amatérskeho motokrosu a ničí to trávnaté aj lesné porasty,“ povedal pre Nový Čas starosta Martin Mikolka. Vážne sa proti takémuto spôsobu riešenia problému ohradzujú aj poľovníci.

„Odsudzujeme takéto správanie a zároveň vyzývame štátne orgány, aby začali urýchlene konať. Máme tu tri zákony, ktoré zakazujú motorky a štvorkolky v lese, ale motorové „zrúdy“ si robia, čo chcú. Takéto riešenia sú nesprávne, ale sú dôsledkom nekonania štátu. Máme informácie o tom, že tieto pasce sú veľmi rozšírené a sú nebezpečné nielen pre ľudí, ale aj pre zvieratá,“ povedal predseda poľovníckeho zväzu v Žiline Peter Marčulinec.

„S takýmito špinavosťami sa v zahraničí nestretnete, ale na druhej strane slušný motorkár vie, čo si môže dovoliť, aby neohrozoval prírodu,“ vraví motorkár Marcel (48) z Brezovej pod Bradlom (okr. Myjava). Nový Čas oslovil aj políciu, do uzávierky sa však nevyjadrila.