V Poľsku sa nečakane narodili prvé šestorčatá: V nemocnici nastala panika

V Univerzitnej nemocnici v Krakove sa v pondelok 29-ročnej mamičke narodili šestorčatá. Matka aj štyri dievčatá a dvaja chlapci sú v poriadku. Ide o historicky prvé šestorčatá v krajine.

Ich narodenie bolo prekvapením pre rodičov aj lekárov, pretože čakali len päť detí. Novorodenci vyvolali v Poľsku obrovskú vlnu radosti. Ich rodičom zagratuloval aj samotný prezident Andrzej Duda (47). Miestny futbalový klub zas ponúkol ich deťom doživotné permanentky na zápasy. „Šestorčatá sa narodili v Poľsku prvýkrát, a je to vzácne aj vo svete,“ uviedol primár novorodeneckého oddelenia Ryszard Lauterbach. Dostali mená Filip, Tymon, Zosia, Kaja, Malwina a Nela.

Šestorčatá sa narodili v 29. týždni tehotenstva s hmotnosťou od 890 do 1 300 gramov. Boli umiestnené do inkubátorov. Pravdepodobnosť narodenia šestorčiat je jedna ku takmer piatim miliardám. Počet detí prekvapil aj samotných lekárov, pretože rátali len s piatimi. „Mali sme pripravených päť tímov s piatimi inkubátormi, a keď ich do nich brali, zrazu sa objavilo ďalšie dieťa, dievčatko,“ dodal primár.

Rodičia, ktorým sa bábätká pošťastili, už jedného syna majú. K dvojročnému chlapčekovi teda pribudlo šesť nových súrodencov. V roku 2008 sa v tej istej nemocnici narodili pätorčatá. Dievčatká sa narodili v 26. týždni tehotenstva a v inkubátoroch museli byť tri mesiace. Rovnaký časbudú musieť byť v nemocnici aj šestorčatá.