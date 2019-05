Veľké prekvapenie pre malého hokejistu Miška (10): To, že sa stretne s Gáboríkom, netušil do poslednej minúty!

Na zápas Švédska a Litvy, ktorý sa v rámci Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 odohral na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave, malý nádejný hokejista Michal Filip Šulovský (10) z Martina len tak skoro nezabudne. Jeho mama totiž vyhrala v súťaži organizovanej Orangeom lístky a celá rodina si napínavý duel vychutnala v spoločnosti hokejistu Mariána Gáboríka.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Hokej je pre Slovákov národným športom a často aj obľúbenou voľbou malých chlapcov a dievčat v rámci výberu športových aktivít. Podpore športu a talentovaných hokejistov sa dlhodobo venuje aj Orange, ktorý pripravil v rámci Majstrovstiev sveta v hokeji 2019 zaujímavú súťaž. „Súťaž a rovnako aj naša kampaň sa snažila demonštrovať to, že hokej nie je len šport, ktorým sa dosahujú výsledky na ľade, ale prináša mladým chlapcom a dievčatám aj pozitívne vlastnosti do života,“ vysvetlil cieľ súťaže Miloš Lalka, riaditeľ úseku komunikácie a značky spoločnosti Orange Slovensko.

Úlohou rodičov v súťaži bolo napísať, aké hodnoty dáva ich deťom hokej do života, čo im prináša a čo ich robí lepšími. Práve komentár mamičky Lucie Koraušovej jej priniesol šťastie a pre svojho malého hokejistu a celú rodinu získala lístky na zápas Švédska a Litvy. „Okomentovala som príspevok s tým, že šport je náš životný štýl. Vychovávame dieťa k športu a podporujeme ho,“ prezradila mamička Lucia.

Tajomstvo až do poslednej minúty

Miško (10) však až do poslednej chvíľky netušil, že lístky na zápas vyhrali. „Držali sme to v tajnosti a novinku sa dozvedel až ráno. Bol zbalený do školy a keď sme mu to povedali, veľmi sa tešil,“ prezradila Lucia. Miško, ktorý sa hokeju venuje od 3,5 roka, bol z výhry zaskočený. „Boli to dobré pocity, aj som zakričal,“ povedal malý hokejista. V Skyboxe ho však čakalo ďalšie prekvapenie. Zápas si dokonca pozrel spolu s hokejistom Mariánom Gáborikom. „Rozprávali sme sa o hokeji a za čo hráme,“ spokojne doplnil Miško.

Deti by čas mali tráviť aktívne

Podľa Mariána Gáboríka, ktorý sa hokeju venuje od detstva, je hokej pre deti výborným športovým, ale aj osobnostným základom do života. „Pohyb je pre deti veľmi dôležitý a, samozrejme, aj láska k športu. Keď som bol malý, sledoval som hokej a miloval som tento šport. Vtedy ešte neboli sociálne siete a počítače, tak sme väčšinu času trávili vonku a boli sme stále aktívni. Dnešné deti by sa k tomu mali vrátiť, aj keď je teraz už iná doba,“ prezradil Gáborík.

Marián zároveň tvrdí, že hokej dá deťom toho oveľa viac. „Hokej je tímová hra, takže sa deti naučia byť lojálni k spoluhráčovi, keď on urobí chybu, zastúpiť ho. Takisto je to aj dobrá škola do života. Snažia sa byť v popredí, stále sa zlepšovať, či už v škole alebo v hokeji, a keď si už niečo zaumienia a chcú to dosiahnuť, idú si za tým,“ doplnil hokejista, ktorý podporuje detský hokej a organizuje aj letné kempy.

Hokej deťom prináša mnohé hodnoty

Šport vo všeobecnosti podporuje cieľavedomosť, sebadisciplínu a schopnosť zvládať vlastné emócie či rozvoj sociálnych kompetencií. Práve preto mladé talenty už dlhodobo podporuje práve spoločnosť Orange. „Vidíme, že hokej má pre mladých ľudí a nastupujúcu generáciu na Slovensku aj inú pridanú hodnotu, ako sú len športové úspechy. Uvedomujeme si, že hokej posúva našich mladých chlapcov a dievčatá vpred. Nielen, že sa zlepšujú v športovom výkone, ale rastú aj ako osobnosti,“ uviedol Miloš Lalka, riaditeľ úseku komunikácie a značky spoločnosti Orange Slovensko.

Lalka zároveň dodáva, že hokej, ako jeden z najkomplexnejších športov vôbec, poskytuje ohromné množstvo príležitostí ako fyzicky, ale aj duševne vyrásť. „To, čo deťom hokej prináša, sú hodnoty do života, ako sú možnosť práce v tíme, súdržnosť, odvaha, byť odhodlaný, byť fér, ísť si za svojím cieľom. To sú všetko veci, ktoré im hokej prináša bez toho, aby to vedeli,“ uzavrel.

Orange detským hokejovým talentom dlhodobo vytvára príležitosti na naberanie hokejových zručností cez detské a juniorské projekty, ale aj prostredníctvom zážitkov z hokeja a stretnutí s ich hokejovými vzormi.