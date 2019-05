Našli najstaršie dielo z dielne Michelangela: Skicu nakreslil ako 12-ročný

Michelangelo svoj umelecký talent rozvíjal už od raného detstva.

Je známe, že väčšinu svojich prác napokon spálil. Jedna však spáleniu evidentne unikla a teraz je z nej unikát. Mal ju nakresliť ešte v detskom veku.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Už v detstve to bol génius a tvoril ohromujúce umelecké diela. Novoobjavená skica, ktorú nakreslil ako 12-ročný, ho robí ešte dokonalejším. Kresba Sediaci muž ukazuje, že Michelangelo bol talent od prírody.

Sediaci muž je skica s rozmermi 220 x 153 mm nakreslená perom v dvoch odtieňoch hnedej. Je na nej vyobrazený muž v tóge, sediaci na tróne a držiaci žezlo. O tejto skici sa predpokladá, že je najstarším zachovaným Michelangelovým dielom. Vyzerá to tak, že velikán sa namiesto hrania s hračkami hral s farbami a náčrtmi.

Sediaceho muža identifikoval sir Timothy Clifford, vedúci odborník na taliansku renesanciu. Jeho odhad je, že by skica mala pochádzať z obdobia okolo roku 1487.Dokazuje to však, že umelecký potenciál Michelangela sa objavil oveľa skôr, ako vytvoril svoje známe diela, ako sú socha Dávida či fresky v Sixtínskej kaplnke.

Diela pálil

Je pozoruhodné, že sa vôbec táto skica našla. O Michelangelovi je totiž známe, že mal celoživotnú posadnutosť ničením svojich kresieb, pre ktoré už nemal žiadne využitie. Veľké množstvo spálil krátko pred tým, ako zomrel, a to preto, aby zabránil každému, aby videl spôsoby, ktorými tvoril a skúšal svoje umelecké schopnosti. „Je to Michelangelovo najskoršie dielo, o ktorom vieme. Je to veľmi fascinujúce,“ povedal sir Timothy Clifford.

Michelangelo

- celé meno: Michelagniolo di Ludovico di Buonarroto Simoni

- taliansky sochár, maliar, architekt i básnik

- jeho dielom vyvrcholila renesancia a začalo sa baroko

- jeho diela boli vzorom pre umelcov až do 18. stor.

- básnická tvorba: sonety, madrigaly, epigramy

Najznámejšie diela:

Pieta Otvoriť galériu Pieta Zdroj: getty images Renesančné sochárske dielo z rokov 1498 - 1500. Nachádza sa v Bazilike sv. Petra v Ríme.

Stvorenie Adama Otvoriť galériu Stvorenie Adama Zdroj: getty images Tento výjav z knihy Genezis sa nachádza na strope Sixtínskej kaplnky vo Vatikáne. Patrí k Michelangelovým najvýznamnejším dielam.