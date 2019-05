Zúfalá Nikola zmobilizovala celé Slovensko: Expartner jej synčeka vrátil až po 2 dňoch

Prežívala ukrutne ťažké chvíle. Polícia pátrala po Vratkovi (2,5), ktorého vzal jeho otec Vladimír v nedeľu do zoo v Bojniciach a odvtedy ho mama Nikola (26) nevidela.

Mladá žena na sociálnych sieťach zúfalo prosila expartnera, aby jej synčeka vrátil. Na začiatku jej oznámil len to, že chlapčeka vezme do zahraničia. Keď sa v pondelok dozvedel, že po ňom pátra polícia, rozhodol sa, že jej syna vráti.

Nikola sa s expartnerom rozišla pred dvomi mesiacmi. „Celý tento čas nejavil záujem o naše dieťa, až v piatok mi zavolal, že by chcel s Vratkom niekam ísť. Povedala som mu, že môže a že pôjdem s nimi,“ rozplakala sa Nikola. Bývalý priateľ však podľa nej chcel synčeka aj v nedeľu s tým, že pôjdu do zoo v Bojniciach. Súhlasila. Vtedy ešte netušila, že o pár hodín požiada o pomoc políciu.

„Mal ho mať dve hodiny. Po tomto čase som mu volala, ale mobil nedvíhal. Napísal mi len to, že syna berie so sebou do Poľska alebo do Česka. Dôverovala som mu a on ma takto sklamal. Vratka súd zveril mne a expriateľ nemá žiadne právo mi ho ukradnúť,“ vysvetlila mladá žena so slzami v očiach. Polícia podľa trenčianskej krajskej policajnej hovorkyne Eleny Antalovej začala okamžite po mužovi a dieťati pátrať.

Zvrat v prípade nastal včera poobede, keď Vladimír zistil, že je podozrivý z únosu. „Volal mi, že je v Bratislave a že mi syna donesie, ak odvolám policajné pátranie. S policajtmi som sa dohodla, že ho budú čakať v civile pred mojím domom v Prievidzi. Včera okolo 15.00 hod. tam prišiel aj so synom a zadržali ho,“ uzavrela Nikola, ktorá je šťastná, že je opäť so synčekom. Muži zákona preverujú, či išlo o únos.