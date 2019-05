Ruská mašina ide nezastaviteľne vpred: Ďalšie tri body získali proti Švajčiarom

Ruskí hokejoví reprezentanti si aj po šiestom vystúpení na MS udržujú stopercentnú bilanciu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V nedeľnom súboji v Bratislave zdolali vicemajstrov sveta Švajčiarov 3:0 a s plným počtom bodov vedú B-skupinu. Zborná mala zápas celý čas pod kontrolou, kompaktný tímový výkon podporil bezchybný brankár Alexander Georgiev, dvomi gólmi sa pod triumf podpísal Nikita Kučerov.

Oba tímy mali už pred stretnutím istotu postupu a bojujú už len o čo najlepšie nasadenie do štvrťfinále. Švajčiari, ktorým patrí s 12 bodmi štvrtá priečka, odohrajú svoj záverečný zápas v základnej skupine v utorok o 12.15 h proti Česku. Rusi v ten istý deň večer o 20.15 h zakončia skupinové boje duelom proti dvojnásobným obhajcom titulu Švédom.



B-skupina (Bratislava):

Švajčiarsko - Rusko 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Góly: 4. Anisimov (Orlov, Gusev), 27. Kučerov (Gusev), 56. Kučerov (Anisimov, Zajcev). Rozhodovali: Björk (Švéd.), Tufts - Oliver (obaja USA), Malmqvist (Švéd.), vylúčení: 4:7 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 9056 divákov.

Genoni – Josi, Weber, Genazzi, Loeffel, Diaz, Frick, Fora – Fiala, Hischier, S. Moser - Andrighetto, Kurashev, Ambühl - Hofmann, Haas, Martschini - Scherwey, Bertschy, Praplan - RodGeorgiev - Sergačov, Nesterov, Zajcev, Orlov, Gavrikov, Chafizullin, Zadorov - Grigorenko, Malkin, Dadonov - Kaprizov, Kuznecov, Ovečkin - Kučerov, Anisimov, Gusev - Telegin, Andronov, Kovaľčuk - BarabanovV 4. min. po drzom prieniku obrancu Orlova dorazil puk do siete Anisimov a poslal zbornú do vedenia. Rusi mohli z tlaku vyťažiť aj ďalší gól, proti bol však Genoni. Švajčiari sa len veľmi pomaly rozbiehali, v 14. min pozornosť Georgieva preskúšal Martschini, ruský brankár v 24. min. takisto zastavil aj výpad Scherweyho.

Líder skupiny išiel do dvojgólového vedenia v 27. min. po osvedčenej spolupráci Guseva s Kučerovom. Helvétom pomohli dostať sa do tempa presilovky, v nich dokázali zovrieť súpera, no bez želaného efektu, Georgiev si poradil so strelami Hischiera i Andrighetta. Rusi sa v tretej tretine nikam nehnali, v strednom pásme čakali na chyby, ako to ukázal v 43. min. obranca Zadorov, po ktorého akcii puk len tesne minul švajčiarsku bránku. Zborná mohla umlčať súpera v presilovke, Gusev však trafil iba žŕdku. Výhru napokon poistil v 56. min. svojím druhým gólom v zápase Kučerov.



Tabuľka B-skupiny:

1. Rusko 6 6 0 0 0 29:3 18*

2. Česko 6 5 0 0 1 34:10 15*

3. Švédsko 5 4 0 0 1 32:10 12

4. Švajčiarsko 6 4 0 0 2 23:9 12*

5. Lotyšsko 5 2 0 0 3 13:14 6

6. Nórsko 6 2 0 0 4 18:29 6

7. Rakúsko 6 0 0 0 6 6:36 0

8. Taliansko 6 0 0 0 6 1:45 0

*-istý postup do štvrťfinále