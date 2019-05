Valábikovi v priamom prenose praskli nervy: Obrovská kritika na adresu Libora Hudáčka

Hokejový expert a bývalý hokejista Boris Valábik (33) sa poriadne obul do Libora Hudáčka (28).

V štúdiu po prvej tretine zápasu USA - Nemecko sa Valábik neudržal a povedal, čo si myslí o vyjadrení Libora Hudáčka. Slovneský hokejista sa mal vyjadriť ohľadom toto, že tréner Slovenska, Craig Ramsay, bol nespojoný s výkonom Slovenska, aj napriek vysokej výhre s Veľkou Britániou. V dlhom monológu si hokejový expert rozhodne nedával servítku pred ústa a na Liborovi nenechal suchú nitku.

"Dnes som sa niečo dočítal v novinách. Bola to otázka na Hudáčka, že tréner nevyzeral byť spokojný. Hudáček povedal, tréner bol nervózny, že nehráme, čo od nás požaduje, ale my sme Európania, Slováci, hrali sme to, čo sme chceli len my, vyzeralo to inak ako si predstavoval.Ak by sa Libor Hudáček niekedy pýtal, prečo s toľkým talentom a tými šikovnými rukami nehrá v NHL alebo sa neudržal v kvalitnejšej súťaži, tak presne týmto vyjadrením, tu si nájde odpoveď.

Povedzte jediného trénera, ktorý by akceptoval to, že jeho hráč doslova prizná to, že nebude plniť pokyny svojho nadriadeného. Toto si Zdeno Chára dovolí povedať? Toto niekedy povedali Majo Gáborík alebo Majo Hossa, hviezdy NHL? U mňa by takýto hráč, ktorý takýmto spôsobom dehonestuje, dohral. Toto nie je tímové, jeho spoluhráči ten systém plnia. Libor Hudáček nehral tímovo. Je to dehonestácia aj jeho spoluhráčov. U mňa by Libor Hudáček na tomto šampionáte dohral, keby som bol trénerom tohto tímu," povedal Valábik v RTVS.