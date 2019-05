Nezastaviteľný Nadal ovládol turnaj v Ríme: Djokovičovi nadelil kanára

Španielsky tenista Rafael Nadal zvíťazil na turnaji ATP Masters 1000 v Ríme.

V nedeľnom finále zdolal jednotku podujatia Novaka Djokoviča zo Srbska 6:0, 4:6, 6:1. Druhý nasedený Nadal získal deviaty titul v Ríme, celkovo 34. kategórie Masters a dostal sa na čelo historickej štatistiky pred svojho nedeľného súpera.

Do zápasu vstúpil rezolútne, Djokoviča v prvom sete nepustil prakticky k ničomu, prelomil všetky tri jeho podania a uštedril Srbovi kanára, vôbec prvýkrát vo vzájomnej konfrontácii. V druhej časti sa líder svetového rebríčka vzchopil, zlepšil servis a dokázal vyrovnať. Napokon však rozbehnutého Nadala nezastavil. V treťom sete stratil hneď prvé podanie, v treťom geme síce odvrátil brejkbal, ale to bolo z jeho strany všetko.

Nadal sa Djokovičom stretol v open ere 54-krát, pričom absolvovali 26. vzájomné finále.



dvojhra - finále:

Rafael Nadal (2-Šp.) - Novak Djokovič (1-Srb.) 6:0, 4:6, 6:1