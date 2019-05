Sklamaný a frustrovaný Čiliak prehovoril ako prvý: Môžeme si za to sami

Slovenská hokejová reprezentácia sa nepredstaví vo štvrťfinále domácich 83. majstrovstiev sveta.

Definitívne o tom rozhodla nedeľňajšia prehra výberu Nemecka s tímom USA 1:3. Slováci už nemajú šancu na prienik do play-off, už skôr padla definitíva o tom, že tím SR musí bojovať o miestenku na ZOH 2022 v kvalifikácii. Priamo na tribúnach košickej Steel arény sledovali nedeľňajšiu prehru Nemcov aj brankár Marek Čiliak a obrancovia Marek Ďaloga s Michalom Čajkovským. Zo svojich miest sa zdvihli po treťom americkom góle niekoľko minút pred treťou sirénou.

"Fandili sme a nevyšlo to. Počas turnaja sme to mali vo svojich rukách, teraz už nie. Sami si za to môžeme. Na tribúne sme boli nervózni. Atmosféra bola dobrá, ľudia fandili Nemcom,“ zhodnotil brankár Marek Čiliak pri odchode z haly. Na tom, že zverenci trénera Craiga Ramsayho sa nepredstavia priaznivcom v Bratislave, nič nezmení ani prípadný úspech v utorok proti Dánom. "Hľadať motiváciu nemusíme. Pre ľudí to chceme zvládnuť,“ doplnil Čiliak.

Slovenská hokejová reprezentácia sa vo štvrťfinále play-off predstavila naposledy v roku 2013, odvtedy márne čaká na prienik medzi okteto najlepších tímov na svete.