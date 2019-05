Play off zmenila Cháru na nepoznanie: Čo poviete, svedčí mu to?

Zdeno Chára (42) má dôvod na radosť.

Jeho tím Boston Bruins zvládol štvrtkový zápas play off NHL proti Caroline Hurricanes 4:0 a zabezpečili si tak postup do finále. Slovenský hokejista do zápasu nezasiahol kvôli nešpecifikovanému zraneniu. Chára však verí, že do bojov o Stanleyho pohár stihne nastúpiť.

Dôkazom je aj fotografia, ktorú uverejnil na svojom Instagrame. Na fotke sa Zdeno pochválil poriadne hustou bradou, ktorú si hokejisti neholia od začiatku vyraďovacích bojov zámorskej ligy. "Play off brada je tu stále," okomentoval fotku slovenský obranca a vyjadril tak radosť nad postupom svojho tímu.