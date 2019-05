Slováci prezradili, ako došli k číslam na dresoch: Kto motivoval Lišku, Tatara či Černáka?

Sú poverčiví? Prečo majú na dresoch práve tie čísla, ktoré majú? Slovenskí hokejisti nám prezradili, ako vôbec došli k číslam, s ktorými aktuálne reprezentujú na prebiehajúcom svetovom šampionáte v Košiciach.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Ladislav Nagy (39)

útočník, číslo dresu 27

"Mám rád číslo 17, s ktorým som dlhé roky hrával aj v mladosti. Potom som prišiel do národného mužstva, kde mal moje číslo Ľubo Višňovský, tak som si zobral dres s číslom 27 a odvtedy mi prischol. Takže 17 a 27 sú moje čísla, aj keď si podám športku, tak ich mám na tikete."

Andrej Sekera (32)

obranca, číslo dresu 2

"Nie som nejaký poverčivý, hrával som už v minulosti s viacerými číslami. Dvojku som si vybral v Edmontone, kde mi dali na výber, a toto číslo mi bolo sympatické. A keďže ho mám v klube, tak som si ho zvolil aj v národnom tíme. Ak ma niekde nevymenia do iného mužstva, tak toto číslo si už nechám."

Libor Hudáček (28)

útočník, číslo dresu 79

"Predtým som hrával s číslom 90, ale do národného tímu sa napchal nejaký Tomáš Tatar a ten mi ho ukradol (smiech). Tak som si zobral číslo 79, keďže som sa narodil 7. 9. 1990. A poverčivý vôbec nie som, veľakrát som už letel aj piatok trinásteho."

Adam Liška (19)

útočník, číslo dresu 23

"Toto číslo nosím od malička. Veľmi sa mi síce páčila 22-ka, no keďže som hrával so staršími, chalani si ju vždy obsadili a zvolil som si 23. Myslím si, že mi prináša šťastie," povedal útočník Slovana, ktorý vraj žiadneho slávneho hokejistu s číslom 23 nepozná. "Veď ja budem prvý! Ale v basketbale s ním hral Michael Jordan."

Tomáš Tatar (28)

útočník, číslo dresu 90

"V Detroite som mal číslo 21, lebo mi ho pridelili, ale potom, ako som išiel do Las Vegas a aj teraz v Montreale som si už vybral dres s číslom 90. Narodil som sa v roku 1990, takže preto som si ho zvolil a mám ho aj v reprezentácii."

Erik Černák (21)

obranca, číslo dresu 81

"V Tampe mi dali na výber tri čísla, tak som tam zapísal 14, 44 a 81. Pridelili mi to najvyššie, s ktorým som sa napokon dostal do NHL. Prinieslo mi šťastie a páči sa mi aj na ľade, takže zatiaľ pri ňom zostanem. Veľa ľudí mi pripomína, že je spojené s Mariánom Hossom. Maja poznám, bol to veľký hráč, no môj výber čísla s ním nemal nič spoločné."