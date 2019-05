Dva scenáre Slovákov do štvrťfinále MS: Kedy postúpime a kedy nie?

Bude o všetkom rozhodnuté už v nedeľu podvečer, alebo budú Slováci čakať na štvrťfinálové potvrdenie až do neskorého utorňajšieho večera?

Slovenskí hokejisti na svetovom šampionáte v Košiciach dva posledné zápasy zvládli. Proti Francúzsku a Veľkej Británii získali povinných 6 bodov. Stále tak živia postupovú nádej z A-skupiny.

Kým ale pred spomínanými stretnutiami mali teoretickú možnosť predstihnúť každého z tria Kanada, Nemecko a USA, po nich už môžu postúpiť iba na úkor Američanov.

Ak Slováci zdolajú v poslednom zápase Dánsko v riadnom hracom čase, budú mať v tabuľke 12 bodov. Rovnako ako má teraz Nemecko a Kanada. S oboma mužstvami máme ale horší vzájomný zápas, navyše Nemci i Kanaďania hrajú ešte 2 zápasy. USA má teraz 11 bodov, ale tiež dva zápasy k dobru. Ak Američania získajú 2 body, zahrajú si štvrťfinále. Ak bod, postúpi Slovensko do štvrťfinále.

Kedy Slovensko postúpi?

- zvíťazí nad Dánskom za 3 body, USA získa v posledných dvoch zápasoch maximálne 1 bod

- zvíťazí nad Dánskom za 2 body, USA nezíska v posledných dvoch zápasoch už ani bod

Kedy Slovensko nepostúpi?

- USA získa v posledných dvoch zápasoch aspoň dva body

Kto s kým ešte hrá?

Slovensko - Dánsko (v utorok 21. mája o 16.15)

USA - Nemecko (nedeľa 19. mája o 16.15)

USA - Kanada (utorok 21. mája o 20.15)

Tabuľka A-skupiny:

1. Fínsko 5 4 0 1 0 17:7 13 - istý postup do štvrťfinále

2. Kanada 5 4 0 0 1 28:11 12 - istý postup do štvrťfinále

3. Nemecko 5 4 0 0 1 13:13 12 - istý postup do štvrťfinále

4. USA 5 3 1 0 1 24:11 11

5. Slovensko 6 3 0 0 3 26:18 9

6. Dánsko 5 1 1 0 3 17:16 5

7. Francúzsko 5 0 0 1 4 11:27 1

8. Veľká Británia 6 0 0 0 6 5:38 0