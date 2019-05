Bondra sa neubránil slzám: Emotívne vyznanie po zápase

Slovenský hokejista Dávid Bondra (26) sa v pozápasovom rozhovore neubránil slzám.

Vo svojom prvom zápase na týchto majstrovstvách sveta sa Dávid Bondra blysol gólom do siete Britov a pomohol tak nášmu tímu k výhre 7:1. Po zápase sa však v rozhovore pre RTVS neubránil slzám.

"Bol som otázny pred zápasom, tak som rád, že som mohol hrať a pomáhať mužstvu. Bolo to super, zažil som to aj na tribúne, ale toto bolo skvelé. Som rád, že sme vyhrali 7:1 a ideme ďalej. Zápas s Dánskom bude o všetko. Ten gól, ktorý som dal, chcem venovať svojej babke, ktorá zomrela pred mesiacom. Tak to bolo pre ňu," povedal po zápase Dávid so zlomeným hlasom.