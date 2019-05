Krvavé jatky: Hrdina Tomáš († 16) zomrel pri obrane priateľky, kamarátka napadnutej prezradila detaily strašnej tragédie

Mestom otriasa brutálny zločin. Na okraji Žiliny, za plavárňou blízko sídliska Vlčince došlo vo štvrtok k napadnutiu ako z trileru.

Brutálny vrah, vydávajúci sa za pracovníka odpisujúceho energie, vnikol do paneláka a zaklopal na dvere bytu na 6. poschodí. Otvorila mu nič netušiaca tínedžerka (16), ktorú sa podľa slov jej kamarátok pokúsil sexuálne zneužiť.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Zvrhlý plán mu prekazil jej kamarát Tomáš († 16), ktorý sa v osudnej chvíli nachádzal v byte spolu s ňou a rozhodol sa ju brániť. Chlapec za svoj statočný čin zaplatil najvyššiu cenu. Páchateľ naňho zaútočil nožom a zabil ho.

Podľa informácií svedkov si neznámy násilník krásnu mladú študentku zrejme vyhliadol dávnejšie a v osudný deň ju mal prenasledovať už od autobusovej zastávky. Vedel presne, kde býva a aj to, ako sa dostane do zamknutého paneláka.

Nečakal však, že spolu s ňou bude v byte jej dobrý kamarát Tomáš († 16), s ktorým mala nasledujúci deň odcestovať na vytúžený výlet do Londýna. Chvíle šťastia mladých ľudí sa tak v okamihu zmenili na hroznú tragédiu, pri ktorej Tomáš prišiel o život a jeho kamarátka ostala zranená v obrovskom šoku.

„Dnes (v piatok, pozn. red.) večer mali spolu letieť do Londýna za jej sestrou, ktorá tam študuje. Práve preto sa Tomáš zastavil u nej doma, pretože sa šli dohodnúť na detailoch cesty,“ prezradila Novému Času najlepšia kamarátka napadnutej študentky.

Boli ako súrodenci

Tomáš sa s dievčaťom spoznal na osemročnom gymnáziu a posledné tri roky spolu trávili veľa času. „Neboli partneri, boli ako brat a sestra. Rozumeli si, chodili spolu do posilňovne a mali spoločné záujmy. Tomáš bol len kamarát,“ hovorí ich spolužiačka.

Gymnázium, ktoré Tomáš navštevoval, sa zahalilo do smútku. Spolužiaci plakali spolu s profesormi. Beštia v ľudskej koži siahla na život chlapca, ktorého mali všetci radi.nariekajú zúfalí kamaráti. Polícia poskytla o tragickej udalosti iba strohé stanovisko.

„Vo štvrtok 16. mája popoludní došlo v žilinskom byte za doposiaľ presne nezistených okolností k usmrteniu 16-ročného chlapca a k zraneniu 16-ročného dievčaťa. Za účelom zistenia príčiny smrti mladého muža bola nariadená pitva,“ informoval žilinský krajský policajný hovorca Radko Moravčík s tým, že na prípade intenzívne pracujú a zatiaľ nie je možné poskytnúť bližšie informácie.

Hrozivé detaily

Kamarátka napadnutej tínedžerky Novému Času porozprávala detaily strašnej tragédie. „Ten chlap mohol mať okolo 50 rokov a sledoval ju už od autobusovej zastávky. Šla domov a on sa za panelákom prezliekol do montérok a do paneláka ho niekto vpustil s tým, že odpisuje energie. Zazvonil na dverách bytu a sexuálne sa na ňu vrhol. Tomáš ju chcel zachrániť, a tak jej pribehol na pomoc. Bodol ho nožom a ju porezal na ruke. Jej život sa podarilo zachrániť, ale Tomáša už nie,“ opisuje hroznú udalosť otrasená priateľka. Ťažko opísateľný žiaľ prežíva najmä Tomášova rodina.

Jeho staršia sestra (18) má práve akademický týždeň pred maturitami. Polícia páchateľa brutálnej vraždy v čase uzávierky tohto vydania stále nedolapila a dievčatá v Žiline podliehajú panike. „Bojím sa, máme strach, spolužiačky sa boja ísť domov, dnes sme šli po skupinkách a chodia po nás rodičia,“ dodáva zhrozená kamarátka.

Ako malo dojsť k tragédii

Otvoriť galériu Krvavé jatky v Žiline. Zdroj: Infografika Nového Času

1. Neznámy páchateľ zazvonil pri dverách bytu a sexuálne sa vrhol na dievčinu (16).

2. Tomáš ju chcel zachrániť a tak jej pribehol na pomoc.

3. Útočník ho bodol nožom, tínedžerku porezal na ruke. Vzápätí ušiel.