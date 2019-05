Prekvapenie nepripúšťajú: Švajčiari nechcú dopadnúť ako Slováci!

Slovenské memento nepripúšťajú! Švajčiarski hokejisti ako prví dosiahli na MS v tabuľke jednej z dvoch skupín 12 bodov, teda istým spôsobom magické číslo tohto podujatia.

V hracom formáte od roku 2012 takýto počet nezaručuje definitívu postupu do štvrťfinále, ale prakticky je to hotová vec. Ešte nikdy sa na predchádzajúcich siedmich šampionátoch nestalo, že by z celkovo 14 tabuliek dvojskupinových základných fáz nepostúpil tím s týmto netuctovým bodovým kontom. Rozhovor s Pánikom po vyhratom zápase: Fanúšikom to hneď udrelo do očí

Švajčiarom by sa to mohlo prihodiť len pri ozaj bláznivých okolnostiach, opačných ako vlani v Dánsku. Tam po prehrách s favoritmi museli do posledného dňa prvej fázy šampionátu bojovať o postup a napokon sa im to podarilo na úkor Slovenska. Práve s 12 bodmi, Slováci mali len 11 a stali sa prvým tímom, ktorému nestačil tento počet na postup. Takže dvanástka by mala byť v suchu.