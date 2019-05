Boeing dokončil aktualizácie softvéru pre lietadlá Max 737: Teraz sa čaká na schválenie

Americká spoločnosť Boeing vo štvrtok oznámila, že dokončila aktualizáciu softvéru lietadiel typu 737 Max, informovala agentúra AFP.

Letecké úrady po celom svete v marci zakázali prevádzku lietadiel tohto typu po dvoch tragických haváriách, ku ktorým došlo v priebehu piatich mesiacov. Upravená verzia problematického softvéru má vyriešiť problém s automatickým letovým systémom MCAS, ktorý zrejme prispel k marcovej havárii stroja 737 MAX v Etiópii.

Aktualizáciu musí ešte pred opätovným zavedením lietadiel do prevádzky schváliť americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) a aj letecké úrady po celom svete. "Je to dôležitý míľnik, ale je to len jeden krok," povedal v súvislosti s aktualizáciou softvéru Scott Hamilton zo spoločnosti Leeham, ktorá poskytuje analýzy v oblasti leteckého priemyslu.

FAA má na budúci týždeň informovať letecké úrady v iných krajinách sveta o ďalšom postupe ohľadom opätovného obnovenia prevádzky Boeingov Max 737. Americké letecké spoločnosti podľa AFP očakávajú, že prevádzka lietadiel by sa mohla obnoviť v auguste tohto roku.

Po havárií lietadla 737 MAX v Etiópii z 10. marca, pri ktorej zahynulo všetkých 157 ľudí na palube vrátane štyroch Slovákov, letecké úrady po celom svete zakázali prevádzku strojov 737 MAX. Pri nehode rovnakého stroja v októbri 2018 v Indonézii prišlo o život 189 ľudí. Predpokladá sa, že k obom nehodám prispel problematický softvér automatického stabilizačného systému MCAS, ktorý bol vyvinutý práve pre nové stroje 737 MAX.

Spoločnosť Boeing začiatkom mája priznala, že niekoľko mesiacov pred začiatkom dodávok lietadiel 737 MAX v máji 2017 jej technici zistili, že jeden z výstražných systémov v kokpite, ktorý súvisí s MCAS, nefunguje vo všetkých lietadlách správne. Aktualizovanú verziu predmetného softvéru Boeing otestoval na 207 letoch s celkovou dĺžkou vyše 360 hodín.