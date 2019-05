Boston aj bez Cháru po dvadsiaty raz do finále Stanleyho pohára, Carolina nemala nárok

Hokejisti Bostonu po dvadsiaty raz postúpili do finále bojov o Stanleyho pohár v NHL.

Vo štvrtom súboji finále play-off Východnej konferencie Boston triumfoval na ľade Caroliny v Raleighu 4:0 a rovnako impozantne 4:0 ovládol aj celú sériu. Súperom Bostonu v jeho prvom finále od roku 2013 bude lepší z finalistov Západnej konferencie, kde San Jose vedie nad Coloradom 2:1 na zápasy.

Štvrtý a posledný zápas série proti Caroline bol bez Slovákov. Obranca a kapitán Zdeno Chára z bližšie nešpecifikovaných dôvodov chýbal v zostave Bruins, brankár Jaroslav Halák rovnako ako v celej vyraďovacej časti je iba náhradníkom Fína Tuukku Raska a útočník Peter Cehlárik zatiaľ márne čaká na príležitosť po príchode z farmy v AHL Providence.

Štyridsaťdvaročný Chára odohral za Boston prvých 16 zápasov v tohtoročnom play-off a ešte v utorok absolvoval v súboji číslo 3 série proti Caroline vyše 22 minút. Teraz pauzoval v zápase vyraďovacej časti NHL prvýkrát od 16. apríla 2011 a stretnutia štvrťfinále Východnej konferencie Boston - Montreal. Aktuálne tento "železný muž" NHL prerušil sériu 98 zápasov v play-off, celkovo ich má v kariére v NHL na konte 175 s bilanciou 17 gólov a 48 asistencií. V play-off 2019 Chára nazbieral 3 body za 1 gól a 2 asistencie a tiež 11 plusových bodov. Podľa niektorých zámorských médií pri Chárovom mene sa v zostave Bruins objavila skratka "day to day", čo znamená menšie zranenie s dobou liečenia niekoľko dní.

"Medvede" z Bostonu sa zatiaľ naposledy tešili zo zisku Stanleyho pohára v roku 2011, celkovo dobyli najcennejšiu klubovú trofej v hokeji šesťkrát. V zápase číslo 4 v PNC Arene v Raleighu dominoval obávaný prvý útok hostí Marchand - Bergeron - Pastrňák, ktorý sa postaral o všetky štyri góly. Prvou hviezdou sa stal Patrice Bergeron s bilancioíu 2 góly + 1 asistencia, druhou David Pastrňák s 1+2. Menoslov hviezd zápasu doplnil brankár Tuukka Rask, ktorých pochytal všetkých 24 striel. ktoré na neho smerovali. "Tímové výkony nás zdobili počas celej sezóny, a tak to bolo aj v tejto sérii. Každý svojím dielom prispel k celkovému úspechu," uviedol Patrice Bergeron na oficiálnom webe NHL. "Momentálne nás táto prehra veľmi bolí, ale dívame sa dopredu. Ak sme dosť dobrí na to, aby sme sa dostali medzi štyroch najlepších, o rok to môže byť ešte lepšie," skonštatoval útočník a zároveň kapitán Caroliny Justin Williams.

Play-off NHL - finále konferencií - 4. zápas:

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Carolina - Boston 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) - konečný výsledok série 0:4, Boston postúpil do finále o Stanleyho pohár

Góly: 25. Pastrňák (Marchand, Krug), 39. Bergeron (Pastrňák), 51. Bergeron (Pastrňák), 58. Marchand (Bergeron, Krejčí).

Zdeno Chára, Jaroslav Halák a Peter Cehlárik (všetci Boston) nehrali.