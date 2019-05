Vojna Britney Spears s otcom: Na súde padli tvrdé obvinenia, k tomuto ju mal nútiť!

Speváčka Britney Spears mala byť do koncertovania v Las Vegas, kde vystupovala na stálej scéne, nútená otcom Jamiem.

Tvrdí to jej dlhoročný manažér Larry Rudolph, ktorý teraz verejne vyhlásil, že podľa jeho názoru už možno Britney nikdy vo Vegas koncertovať nebude. ,,Ako človek, ktorý ju vedie v jej kariére, a podľa informácií, ktoré sme ja a všetci profesionáli, ktorí s ňou pracujeme, dostali, a podľa toho, čo som pochopil, je mi úplne jasné, že už sa zrejme nikdy nevráti do Vegas, rozhodne nie v blízkej budúcnosti a zrejme už nikdy, "vyhlásil Rudolph v rozhovore pre TMZ.



Britney Spears minulý týždeň v piatok na súde v Los Angeles obvinila svojho otca Jamieho, že ju donútil proti jej vôli nechať sa zavrieť na mesiac do liečebne a užívať lieky, ktoré užívať nechcela. Britney sa teraz chce stiahnuť zo šoubiznisu a celé leto stráviť so synmi, trinásťročným Seanom a dvanásťročným Jaydenom.