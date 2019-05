Žena otehotnela počas pobytu vo väzení: Nikto netuší, ako sa to mohlo stať!

Žena počas pobytu vo väzení otehotnela. Netuší však ako.

26-ročná Latoni Daniel z Alabamy je momentálne vo ôsmom mesiaci tehotenstva. Otehotnela počas 17-mesačného pobytu vo väzení a netuší, ako a kedy sa to stalo. Ona aj jej rodina je presvedčená o tom, že ju niekto znásilnil. Do väzenia sa dostala po tom, čo bola označená ako spolupáchateľka pri vražde.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Daniel si absolútne nepamätá na nič, čo by mohla spojiť so svojím otehotnením. Verí, že ju niekto znásilnil. "Muselo sa to stať v noci, keď bola v bezvedomí," tvrdí jej brat. Tiež povedal, že je to skvelá žena a že za to, že je vo väzení, nemôže.

Danielin právnik požaduje prepustenie na kauciu, aby mohla porodiť mimo väzenia. Jej tehotenstvo je vraj dôkazom toho, že v base bol spáchaný ohavný zločit. "V Alabame je sex vo väzení nezákonný," píše zahraničný portál Metro. Napriek všetkému ale to, že Daniela bude mať dieťa, považuje ona aj jej rodina za požehnanie.