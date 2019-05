Muž na sebe neznesie ani kúsok odevu, všade chodí celkom obnažený: Jeho fotky obleteli svet

Muž chodí všade zásadne nahý, vraví, že je od nahoty závislý.

Kyle Durack (27), herec a producent z Kanady, sa dostal na titulky zahraničných portálov vďaka svojej závislosti od nahoty. Ako povedal pre metro.co.uk, oblečenie neznáša a ak sa musí obliecť, chytá averziu.

Ako dieťa Kyle vždy čakal, kým rodičia zaspali, aby sa mohol kompletne vyzliecť. Dnes pobehuje nahý hocikde, nezáleží mu, či je v spoločnosti nudistov alebo nie. Spočiatku to ľudí šokuje, no ako hovorí, rýchlo si zvyknú. Kyle si myslí, že nudizmus by mal byť akceptovaný ako spôsob životného štýlu.

Hoci Kanaďan neznáša oblečenie, nemôže sa mu celkom vyhnúť. Do práce chodí odetý, avšak keď môže, hneď sa vyzlieka. "Vždy som miloval byť nahý, nie je to však moja voľba," hovorí Kyle, ktorý pociťoval neskrotnú túžbu po nahote odjakživa. Keď je nahý, je uvoľnenejší a jeho telo môže dýchať. „Cítim vzduch na mojej koži a cítim textúru rôznych povrchov namiesto tej látky, ktorá sa o mňa celý deň trie. Doma som vždy nahý. Rád by som bol nahý celý deň mimo svojho domova, ale spoločnosť, nanešťastie, neprijíma nudizmus ako vhodnú voľbu verejného životného štýlu," dodáva.