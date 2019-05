Mamička dala zaočkovať svoje dieťa, na druhý deň ju premkla hrôza: Uvidíte farbu jej mlieka, pochopíte

Matka sa podelila o fotografie materského mlieka, ktoré sa stali virálnymi.

Jody Fisher z Birminghamu, mamička štyroch detí, zverejnila na Facebooku fotografiu, aby sa podelila o neuveriteľnú reakciu jej tela na očkovanie dcérky Nancy.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Deň predtým si odobrala mlieko, ktoré malo podľa jej slov normálnu farbu. O dva dni neskôr si však podľa News.com.au všimla, že jej mlieko je iné. Zmenilo farbu na modrú. Bola šokovaná, no nakoniec zistila, že dôvod na obavy je zbytočný. V skutočnosti to bol len obranný mechanizmus na ochranu dieťaťa. "Je modré zo všetkých protilátok, ktoré moje telo produkuje. Myslí si, že je chorá na to, na čo bola zaočkovaná," vysvetlila.

"Keď pije, jej sliny dávajú do môjho tela signály, aby produkovali viac mlieka s protilátkami," dodala. Jej príspevok sa stal okamžite virálnym a ľudia boli prekvapení z toho, ako deti vedia svojim matkám komunikovať, čo od nich potrebujú. Jody v komentároch vysvetľovala aj to, že sa jej mlieko určite nesfarbilo zo stravy.

Jody taktiež prezradila, že táto superschopnosť je dôvodom, prečo neustále dojčí, hoci má 13 mesiacov. Inšpirovala tým aj mnohé ďalšie ženy, ktoré pokračujú v dojčení svojich detí.