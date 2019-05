Do Bratislavy pricestovala Marine Le Penová, stretla sa s Borisom Kollárom: Danko dvíha varovný prst

Foto

Nacionalizmus by nemal rozbíjať Európsku úniu. Predseda parlamentu a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko to pre médiá uviedol pred stretnutím opozičného hnutia Sme rodina so šéfkou Národného združenia Marine Le Penovou.

„Mali by sme EÚ reformovať, pokúsiť sa opraviť to, čo nás spája. Nemali by sme dovoliť rozbitie EÚ," uviedol šéf NR SR s tým, že je veľký rozdiel medzi vlastenectvom a nacionalizmom. Podľa neho by národné cítenie nemalo byť egoistické. Šéf národniarov verí, že po májových eurovoľbách bude EÚ jednotnejšia a bude mať silných lídrov, ktorí budú partnermi Trumpa, Putina a budú vedieť zastupovať naše záujmy. Fotogaléria 5 fotiek v galérii Prítomní by mali byť napríklad aj zástupcovia strán Flámsky záujem (Vlaams belang), českej SPD a strany Liga talianskeho ministra vnútra Mattea Salviniho. Za účasti hnutia Sme rodina Borisa Kollára sa v pondelok popoludní v Bratislave koná stretnutie Za Európu suverénnych národov. Organizuje ho Hnutie za Európu národov a slobody. Na stretnutí sa zúčastní aj francúzska politička Marine Le Penová a Georg Mayer, europoslanec za rakúskych Slobodných (FPO). Hnutie Sme rodina - Boris Kollár pred nastávajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu nadviazalo partnerstvo so stranou Lega (predtým Lega nord, pozn. SITA) talianskeho ministra vnútra Mattea Salviniho. Ešte vo februári podpísalo vstup do Hnutia za Európu národov a slobody, ktorého spoluzakladateľom je práve Salvini. Zakladajúci členovia hnutia sú podľa Sme rodina za zachovanie projektu EÚ, ale zároveň sú presvedčení, že pri základných rozhodnutiach je nutné používať zdravý rozum tak, ako si to predstavuje zároveň väčšina európskej populácie.