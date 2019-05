Hokejové osobnosti hodnotia výkony slovenského mužstva: Bojujú, ale toto musia zlepšiť!

Celé Slovensko žije hokejom. Pod Tatrami sa už druhýkrát v ére našej samostatnosti konajú majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji a zverenci trénera Craiga Ramsayho zatiaľ predvádzajú výborné výkony.

Za sebou majú už dva súboje - proti favoritom turnaja USA (4:1) a Fínsku (2:4). Ako vstup našich chlapcov do šampionátu hodnotia hokejové osobnosti? Čo sa im na hre nášho výberu páči a čo by mal ešte do ďalšieho priebehu vylepšiť?

Slovenský národný tím nielen fanúšikovia, ale aj odborníci pred štartom majstrovstiev sveta skôr podceňovali, ako favorizovali. Lenže družina okolo kapitána Andreja Sekeru ukázala, že mužstvo s dvojkrížom na hrudi sa pokojne môže stať čiernym koňom turnaja.

Slováci na úvod, po najlepšom výkone za posledné roky, zdolali Američanov a veľmi blízko k zisku čo i len bodu boli aj v zápase proti výberu Fínska. Už dnes nás čaká ďalší silný protivník - Kanada. Celý národ bude držať hokejistom palce, aby sa postarali o ďalšiu senzáciu.

1. Ako zatiaľ hodnotíte naše účinkovanie na šampionáte?

2. Čo vás potešilo na hre slovenského tímu?

3. Kde vidíte naše rezervy?

Marek Uram (44) útočník, majster sveta 2002 Otvoriť galériu Marek Uram (44) útočník, majster sveta 2002 Zdroj: tasr

1. Zatiaľ po dvoch zápasoch s USA i Fínskom hodnotím naše vystúpenie pozitívne. Do turnaja sme išli s malou dušičkou, takže tri body s favoritmi sú skvelé, s tým isto málokto počítal. Chalani v tých dueloch ukázali hlavne obrovské srdce a odhodlanie bojovať za Slovensko, súdržnosť, obetavosť a myslím si, že fanúšikovia môžu byť zatiaľ spokojní.

2. Veľkým pozitívom je to, že stíhame s takými hokejovými veľmocami, ako sú USA či Fínsko z korčuliarskej stránky.

3. Treba ešte trošku vylepšiť presilovky, pretože táto herná činnosť rozhoduje zápasy a, samozrejme, snažiť sa čo najlepšie premieňať šance.

Ján Laco (37) brankár, vicemajster sveta 2012 Otvoriť galériu Ján Laco (37) brankár, vicemajster sveta 2012 Zdroj: anc

1. To, čo sa kanadský kouč Craig Ramsay od svojho príchodu snaží do mužstva preniesť, sa teraz aj potvrdilo a zúročilo. Hráme systém, ktorý chalani dodržiavajú, dôležité je najmä to, že so silnými mužstvami stačíme korčuľovať. Podľa mňa sme odohrali dva výborné zápasy.

2. Máme mladý tím, priemer je do 25 rokov, tí chalani sú naozaj fyzicky a korčuliarsky dobre vybavení. Mne sa páči obrovská obetavosť, strašne mi to pripomína rok 2012, keď sme získali vo Fínsku na turnaji striebro.

3. Ťažko povedať, čo zlepšiť, pretože aj s Fínskom sme podľa mňa neboli horším mužstvom a veľmi málo chýbalo, aby sme bodovali. Vždy je, samozrejme, čo zlepšiť, v našom prípade asi presilovky. Veľké medzinárodné turnaje totiž rozhodujú práve tieto veci.

Vincent Lukáč (65) hokejová legenda, majster sveta 1977 a 1985 Otvoriť galériu Vincent Lukáč (65) hokejová legenda, majster sveta 1977 a 1985 Zdroj: anc

1. Som milo prekvapený výkonmi, aké slovenský tím predvádza. Po tej príprave, kde sa nám nedarilo, nikto nečakal, že budeme takto hrať. Tie body s USA sú cenné a možno budú aj kľúčové, zámorský tím na úvod turnaja nie je ešte taký zohratý a je skvelé, že sme to dokázali využiť.

2. Tá neuveriteľná bojovnosť, túžba nechať srdce na ľade, ale to je normálne, veď kedy už bojovať, ak nie na domácom šampionáte pred fantastickou kulisou... To musí byť radosť hrať!

3. Zlepšiť? Chýbajú nám strelci ako Hossa či Gáborík, ale musíme to vyvážiť bojovnosťou.

Jozef Stümpel (46) bývalý útočník, majster sveta 2002 Otvoriť galériu Jozef Stümpel (46) bývalý útočník, majster sveta 2002 Zdroj: tasr

1. Turnaj je ešte len na začiatku, na analýzy je priskoro, no chalani v každom prípade odohrali výborné dva zápasy. Veľa sa hovorilo o tlaku z domáceho prostredia, no aj s tým sa vyrovnali výborne a podporu fanúšikov si naplno užívajú.

2. Samozrejme, že som pred začiatkom MS Slovensku veril, no priznávam, že až takýto skvelý vstup z hernej stránky som nečakal. Všetci hráči výborne korčuľujú, s oboma favorizovanými súpermi držali krok a v porovnaní s prípravou sú efektívni aj v koncovke.

3. Hoci sme s Fínmi prehrali, nemám mužstvu čo vyčítať. Aj v sobotu sme si totiž zaslúžili bodovať. Lámalo sa to pri treťom góle a je otázne, či mu nepredchádzal nedovolený zákrok. Verím, že sa ešte viac zohrajú naše presilovkové formácie, keďže góly z početných výhod sú veľmi dôležité.

USA 1:4 Slovensko

Tretiny: 1:1, 0:2, 0:1. Góly: 13. De­Brincat - 5. Sukeľ, 22. Černák, 25. Tatar, 56. Krištof. Vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 7 430 divákov.

Slovensko 2:4 Fínsko

Tretiny: 1:2, 1:0, 0:2. Góly: 11. Černák, 40. Marinčin - 15. Lindbohm, 17., 50. a 60. Kakko. Vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 7 421 divákov.