Kim Kardashian a Kanye West majú štvrtého potomka: Ďalšie dieťa bez pôrodu! Prečo hviezda nechce rodiť?

Je to syn! Rodina americkej hviezdičky s arménskym pôvodom Kim Kardashian (38) a rapera Kanya Westa (41)sa opäť rozrástla, a to znova bez tehotenského bruška.

Rovnako ako tretie dieťa - dcéru Chicago, aj štvrtého potomka priviedla na svet náhradná matka. Radostnú správu oznámila v piatok Kim prostredníctvom svojho účtu na twitteri, ale fotku ani meno nového člena rodiny zatiaľ neprezradila.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Kim Kardashian, hviezda reality show a jedna z najsledovanejších osobností na sociálnych sieťach, sa v roku 2014 vydala za amerického rapera Kanya Westa (41). Rok predtým sa dvojici narodila prvá dcéra North (v preklade Sever). K nej koncom roka 2015 pribudol syn Saint (Svätý), a to bol jej posledný biologický pôrod. Obe tehotenstvá Kim sprevádzali podľa jej slov vážne zdravotné problémy, napríklad nebezpečná preeklampsia.

Keď v roku 2017 prominentný pár prezradil verejnosti, že čakajú tretie dieťa, všetci boli v šoku, pretože Kim chýbala zásadná vec, a to tehotenské bruško. Rodičia sa totiž rozhodli, že ďalšiu graviditu pre komplikácie nebudú riskovať a ich vlastné dieťa im vynosí náhradná matka.

Strach o postavu?

Zlé jazyky tvrdili, že za tým vôbec nie sú zdravotné ťažkosti, ale strach dvojnásobnej mamičky, že by jej ďalšie tehotenstvo pokazilo jej prísne stráženú postavu. „Všetci, ktorí hovoria alebo si myslia, že je to jednoduché, sa mýlia. Myslím si, že takto je to oveľa ťažšie, pretože nemám nad tým kontrolu. Vedieť, že som mohla vynosiť svoje prvé dve deti a nemôžem to tretie, je pre mňa ťažké,“ povedala Kim v šou Entertainment Tonight. Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

Dievčatko Chicago sa narodilo 15. januára 2018 a ani nie rok a pol po tom náhradná matka celebritnému páru porodila ďalšieho syna. „Už je tu a je dokonalý,“ napísala Kim na twitteri a v rozplývaní sa pokračovala na instagrame.

„Šalela som pre nič, pretože on je to najpokojnejšie a najpohodovejšie dieťa spomedzi všetkých mojich detí a všetci ho veľmi milujú.“ Podoba a meno však zostávajú zatiaľ v tajnosti, no, ako sme si už u nich zvykli, dvojica si možno opäť otvorí atlas sveta a inšpiruje sa ďalším zemepisným názvom.