Musí sa od nej držať ďaleko! Súd zakázal blízkemu človeku Britney Spears priblížiť sa k speváčke

Bývalému blízkemu priateľovi a manažérovi americkej speváčky Britney Spears nariadil súd dočasne sa nepribližovať k nej a jej rodine.

Sudca nariadil 44-ročnému Samovi Lutfimu, ktorý sa dlhé roky súdi so Spearsovej rodinou, nepribližovať sa k nej, jej rodičom a jej dvom synom, ktorí majú 12 a 13 rokov, na vzdialenosť menšiu ako 200 yardov (približne 180 metrov). Zakázal mu tiež kontaktovať kohokoľvek z jej rodiny alebo ich osočovať.



Lutfi údajne speváčkinej rodine posielal obťažujúce a výhražné správy a osočoval ich na sociálnych sieťach. Podľa vlastných slov sa však so Spearsovou nekontaktoval od roku 2009, keď mu súd tiež zakázal obťažovať ju. Terajší zákaz platí do 28. mája, keď sa má konať súdne pojednávanie.

Britney Jean Spears sa preslávila po vydaní debutového albumu ...Baby One More Time (1999). Nasledovali nahrávky Oops!... I Did It Again (2000), Britney (2001), In The Zone (2003), Blackout (2007), Circus (2008), Femme Fatale (2011), Britney Jean (2013) a Glory (2016), pričom všetky okrem Blackout, Britney Jean a Glory sa dostali na prvé miesto amerického rebríčka Billboard 200. V roku 2002 si zahrala Lucy Wagner vo filme Crossroads a objavila sa aj v snímke Austin Powers v Zlatom úde. O šesť rokov neskôr stvárnila Abby v seriáli Ako som spoznal vašu mamu (2005 - 2014).