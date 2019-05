Tatar kritizuje fanúšikov: Bolo z nich cítiť skepsu, ale ja verím tomuto mužstvu

Jeden z oporných pilierov slovenských hokejistov na MS Tomáš Tatar je zatiaľ s účinkovaním mužstva spokojný. Pred začiatkom šampionátu vnímal skepsu od fanúšikov.

Doterajší priebeh MS je pre slovenských hokejistov príjemným prekvapením. Podľa Tatara vyslali zverenci Craiga Ramsaya k fanúšikom veľavravný odkaz, hoci v dueli s Fínskom ťahali za kratší koniec. "Je to škoda, opäť sme ukázali, že máme na viac. Chceme hrať za toto mužstvo, fanúšikom sme to myslím dokázali. Každý jeden hráč bojuje ako vie," povedal po zápase Tatar.

Súper Slovákov veľmi dobre bránil a to nielen pri hre 5 na 5, ale aj počas oslabenia. "Fíni hrajú vždy takto. Aj tam nás učia, aby sme ubránili v prvom rade stredné pásmo a potom môžeme robiť niečo vpredu. Oni to hrali tak. Mali sme nejaké momentum rovnako aj oni, ale bohužiaľ, dali o gól viac. Ten do prázdnej bránky už nepočítam," uviedol Michal Krištof, ktorý vo Fínsku hrá za Kärpät Oulu a v reprezentačnom tíme severanov mal niekoľko spoluhráčov.

Zápas mal niekoľko strhujúcich momentov. Slováci viedli 1:0, Fíni potom otočili výsledok a po vyrovnaní Martina Marinčina na 2:2 si každý želal víťazstvo. Fínsky mladík Kaapo Kakko však v tretej tretine zavŕšil hetrik. "Musíme získať nejaké väčšie momentum, aby sme mohli pokračovať v tlaku, ktorý si vytvoríme. Ale Fíni hrali dobre. Chceme si teraz oddýchnuť a pripraviť sa na Kanadu," dodal Tatar.

V A-skupine patrí zatiaľ Slovákom tretia priečka so ziskom troch bodov, podľa Tatara tomu fanúšikovia pred MS veľmi neverili. "Podľa mňa je to výborné. Pred turnajom boli všetci skeptickí, každý čakal nula bodov po dvoch zápasoch. Ja verím tomuto mužstvu a viem, že má na viac. Mrzí ma zápas Fínskom, ale jeho hráči boli o niečo šikovnejší."