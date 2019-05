Astrologička princeznej Diany predpovedá Archiemu veľkú budúcnosť: Čo z potomka Meghan a Harryho vyrastie?

Princezná Diana sa počas svojho života často radila s astrológmi.

Medzi jej osobné poradkyne, ktoré čítali múdrosti z hviezd, patrila tiež Debbie Franková. Tá sa teraz pozrela na horoskop prvorodeného potomka princa Harryho a vidí v ňom vraj veľkú politickú kariéru. Avšak nie v rodnom Spojenom kráľovstve, ale za Atlantikom vo vlasti svojej matky. Archie Harrison Mountbatten-Windsor vraj raz bude prezidentom USA.

"On je ako bomba, žiariaca hviezda na nebi kráľovskej rodiny a predovšetkým dieťa s výnimočným osudom. Ľudia už teraz hovoria o tom, že by raz mohol kandidovať na prezidenta USA. A hviezdy hovoria, že by úlohu takej veľkosti hravo zvládol," zverila Franková denníku The Sun.

Archie sa narodil v znamení Býka, rovnako ako kráľovná Alžbeta II., Princezná Charlotte či princ Louis. Práve s Charlotte a Louisom vraj bude Archie veľký kamarát. Dobre by si vraj aj vďaka Strelcovi v Jupiteri rozumel s Dianou, s ktorou by mali podobný humor. Výborne bude tiež vychádzať s otcom Harrym, s ktorým ho spája otcov Býk v Lune.

V čase dosiahnutia plnoletosti bude v Archieho živote dominantný Urán, čo je veľmi búrlivá a rebelujúca planéta. Mladík tak možno odíde od rodičov a bude žiť na vlastnú päsť pomerne divokým štýlom.

Archie bude mať - podľa hviezd - dar vystupovať na verejnosti a celkom nonšalantne bude zvládať komunikáciu s médiami. Ľuďom bude blízka jeho potreba otvorene hovoriť, čo si myslí a cíti. Podľa Frankovej navyše bude milovať prírodu a veľa sa zaujímať o jej ochranu.

"Prvý rok života bude pre rodinu veľmi stabilný a šťastný. Možno sa presťahujú do Afriky. Druhý a tretí rok nastanú zmeny. Zrejme sa narodí súrodenec. A to bude pre Archieho náročné, pretože sa pozornosť nebude zameriavať už len na neho, bude si na to musieť zvyknúť," vraví Franková.