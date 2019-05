Reklama na Eurovíziu, ktorá pobúrila Palestínu: Toto žiadajú odstrániť!

Palestínska samospráva vyzvala Izrael, aby z reklamných videí určených na propagáciu pesničkovej súťaže Eurovízie odstránil zábery Jeruzalema.

Palestínčania súčasne obvinili Izrael zo šírenia propagandy.

Palestínskemu vedeniu prekáža humorne ladený klip o turistoch, ktorí prišli do Izraela na pesničkovú súťaž. Ten v piatok odvysielala izraelská televízia KAN. Jeruzalem je v klipe vykreslený ako "naše milované hlavné mesto". Sú v ňom aj zábery na Skalný dóm ležiaci vo východnom Jeruzaleme, ktorý Izrael v roku 1967 okupoval a neskôr anektoval.

Kým Izrael považuje Jeruzalem za svoje nedeliteľné hlavné mesto, Palestínčania by jeho východnú časť chceli mať ako hlavné mesto svojho budúceho štátu.

Rezort diplomacie palestínskej samosprávy v Ramalláhu - bez explicitnej zmienky o videu - informoval, že sa na Európsku vysielaciu úniu (EBU) obrátil so žiadosťou, aby dala stiahnuť všetky zábery nasnímané v Jeruzaleme. Propagačný materiál súvisiaci so súťažou Eurovízie a "schválený EBU" označilo ministerstvo za "neprijateľný", lebo Eurovízia by "mala byť nekompatibilná s praktikami kolonializmu a okupácie". Videoklip je podľa Palestínčanov "propagandou Izraela (...), ktorý vymazal palestínsky štát z mapy".

S reklamným videom sú pritom nespokojní aj niektorí Izraelčania - podľa nich sú v ňom vyobrazené negatívne stereotypy o obyvateľoch židovského štátu.

Táto kritika viedla televíziu KAN k tomu, aby vydala vyhlásenie, v ktorom zdôraznila, že ide o satiru. "Poznáme naše chyby a dokážeme sa na nich zasmiať," uvádza sa v texte.

Pesničková súťaž Eurovízie sa uskutoční v Tel Avive 14. až 18. mája. Prípravy jej finále sprevádzali výzvy na bojkot celého podujatia, ktoré však neboli veľmi úspešné.