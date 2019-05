Protesty krajnej pravice v Poľsku: Nechcú, aby vláda vyplácala náhradu obetiam holokaustu

Stovky sympatizantov krajnej pravice pochodovali v sobotu ulicami Varšavy na protest proti údajnému tlaku Spojených štátov, aby Poľsko vyplatilo finančnú náhradu Židom, ktorých rodiny prišli o majetok počas holokaustu alebo po druhej svetovej vojne.

Ako informovala agentúra Reuters, trasa pochodu viedla od úradu predsedu vlády po veľvyslanectvo USA v centre Varšavy. Podľa poľských médií sa na ňom zúčastnilo okolo 20.000 ľudí.

Išlo o protest proti návrhu zákona, ktorý v máji minulého roka podpísal prezident Spojených štátov Donald Trump. Zaoberá sa odškodnením za skonfiškovaný nehnuteľný majetok obetí holokaustu.

Protest sa konal napriek tomu, že poľské vedenie v posledných dňoch ubezpečovalo, že tieto nariadenia Poľsko neohrozujú.

Účastníci pochodu, ktorí mali v rukách plagáty so sloganmi: "Poľsko nemá žiadne záväzky" či "Hyeny holokaustu", však od vlády žiadali implementáciu právnych ustanovení, ktoré by Poľsko jasne chránili pred možnými židovskými nárokmi.

Poľsko bolo do druhej svetovej vojny domovom jednej z najväčších židovských komunít na svete. Počas druhej svetovej vojny boli jej príslušníci takmer úplne vyhladení nacistami.

Komunistické vlády sa týmto problémom nezaoberali a následnícke vlády po páde komunizmu v roku 1989 nemali dostatok finančných prostriedkov a ani odhodlania tento problém vyriešiť.

Vláda nacionalistickej strany Právo a spravodlivosť (PiS) pritom tiež deklaruje, že Poľsko ako obeť druhej svetovej vojny by nemalo mať žiadne finančné povinnosti voči obetiam holokaustu.

Premiér Mateusz Morawiecki zopakoval tento postoj aj túto sobotu, keď na predvolebnom zhromaždení v meste Mlawa na severe krajiny vyhlásil: "Nedopustíme, aby bolo komukoľvek vyplatené akékoľvek odškodné, pretože sme to my, kto by mal dostať odškodné."

Americký zákon č. 447 má názov "Spravodlivosť pre pozostalých, ktorí nedostali kompenzáciu za utrpené škody".

V prípade Poľska tento zákon hovorí o majetku tých, ktorí zomreli bez toho, aby zanechali dedičov, čo predstavuje v prvom rade Židov zlikvidovaných na území Poľska v čase holokaustu. Na základe tohto zákona si Američania osobujú právo podporovať rôzne organizácie, zaoberajúce sa otázkami reštitúcie a kompenzácie za stratené židovské majetky.

Tento zákon okamžite znepokojil poľských politikov i poľskú komunitu v USA.

Osobitný vyslanec amerického ministerstva zahraničných vecí pre monitorovanie a boj proti antisemitizmu Elan Carr však v stredu vo Varšave uviedol, že zákon č. 447 zaväzuje vládu USA, aby pripravila správu o dodržiavaní tzv. Terezínskej deklarácie. Dodal, že Poľsko sa potom rozhodne, ako bude túto správu implementovať.

Terezínska deklarácia bola prijatá ešte v roku 2009 a jej cieľom je morálne apelovať na vlády zúčastnených štátov, aby okrem iného zaistili reštitúcie súkromného majetku, ktorý bol zhabaný obetiam holokaustu. Významným odporúčaním je tiež sprístupnenie dôležitých archívnych materiálov, záznamov, ktoré prispejú k vzdelávaniu a výskumu holokaustu. Deklarácia nie je právne záväzná, ale pre 46 signatárov je morálnym záväzkom.

Predstavitelia poľskej krajnej pravice už medzičasom deklarovali, že implementácia zákona 447 by mohla vyústiť do toho, že židovské organizácie by požadovali odškodnenie až 300 miliárd dolárov.