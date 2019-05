Vajdu odprevádzali na poslednej ceste Rómovia zo Slovenska aj zo sveta: Šok na pohrebe! Toto rodina nečakala

Rómovia zo Slovenska aj zo sveta v sobotu pochovali mimoriadne obľúbeného nitrianskeho vajdu Ladislava Ligača alias Bakra († 67).

V sprievode muzikantov prešiel smútiaci dav s rakvou od jeho domu až na cintorín. Blízku rodinu však sklamala účasť, príbuzní očakávali až tisícky Rómov, no prišlo ich sotva päťsto.

Mala to byť najväčšia pocta a rozlúčka, akú Nitra ešte nevidela! Príbuzní zosnulého nitrianskeho vajdu Ladislava Ligača, ktorý zomrel vo štvrtok ráno na zlyhanie srdca v nemocnici, očakávali tisíce smútiacich Rómov z celého sveta, no prišlo ich oveľa menej.

„Taký ako on sa narodí raz za 300 rokov, mal veľký rešpekt i uznanie,“ ospevoval Bakra v piatok jeho synovec Jaroslav (50). Smútiaci dav sa o 11. hodine v sobotu doobeda vydal za jeho truhlou od domu na cintorín. Prejsť sotva dvojkilometrový úsek im trvalo viac ako pol hodiny. Za pohrebným autom išli muzikanti, potom najbližší príbuzní a za nimi kolóna áut. Polícia, ktorá sa na pohreb pripravila, pochod monitorovala a zabezpečovala plynulý prechod pozostalých, ako aj premávky. Náreky boli súčasťou obradu, ktorý sa konal až do 14. hodiny. Vajdovi do rakvy pridali drahý alkohol, bankovky, retiazku s krížom i sväté obrázky. „Ideme teraz na neho spomínať, máme objednanú sálu. Tam sa schádzame už od jeho smrti každú noc,“ prezradil so smútkom v hlase Jaroslav.