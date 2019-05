Dojímavé spomienky: Legendy Slovana hladkali výnimočnú trofej PVP

Dojímavé spomienky. O pár dní (21. mája) to bude 50 rokov od víťazstva futbalistov Slovana Bratislava vo finále Pohára víťazov pohárov (PVP). Najväčší úspech v histórii belasých prišiel po bazilejskom triumfe nad slávnou Barcelonou (3:2). Vedenie Slovana pozvalo na Tehelné pole všetkých, ktorí sa o zisk trofeje zaslúžili, aby si pripomenuli tento neopakovateľný moment.

A nielen to. Klubu sa podarilo získať repliku PVP do trvalého vlastníctva, tak­že priami účastníci finále si na ňu mohli siahnuť pred ligovým duelom so Žilinou.ktorý koncom decembra oslávil 80. narodeniny. Bývalý skvelý obranca zavítal na Slovensko po desiatich rokoch. Od emigrácie žije už takmer polstoročie v Bruseli.

Na trávniku sa vedľa nablýskaného pohára postupne zoradili Alexander Vencel, Ľudovít Cvetler, bratia Ján a Jozef Čapkovičovci, Ivan Hrdlička, Ľudovít Zlocha, Jozef Filo, Bohumil Bizoň, Peter Mutkovič, Jozef Határ, Jozef Kontír, Michal Sokol. Žiaľ, nie všetci sa okrúhleho výročia dožili. Karola Jokla, Vladimíra Hrivnáka a Jána Popluhára zastúpili synovia, Jána Zlochu vnuk, Ladislava Módera, Dušana Hlavenku a trénera Michala Vičana manželky.

Generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší sa poďakoval celému tímu, ktorý vybojoval PVP. „Vnímame to ako najväčší úspech v histórii klubu. Spomíname naň v čase, keď Slovan oslavuje sté výročie svojej existencie. Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o úspechy počas tohto obdobia. Na základe nich sa môžeme pýšiť statusom najúspešnejší klub slovenskej futbalovej histórie.“

Fanúšikovia belasých dostali k jubileu novú klubovú hymnu, ktorú zaspieval sólista Opery SND Ján Babjak. Oslavy storočnice pokračovali aj po zápase. Hráči čerstvého majstra s realizačným tímom prišli medzi fanúšikov, ktorým rozdali špeciálnu súpravu dresov k storočnici a rozkrojili desaťposchodovú narodeninovú tortu.