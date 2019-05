Poznáme zostavu Slovenska proti Fínsku: Ramsay vymenil brankárov, Hudáček je stále chorý!

Slovenskí hokejoví reprezentanti absolvovali pred sobotňajším druhým zápasom na 83. majstrovstvách sveta dobrovoľné rozkorčuľovanie.

Na tréningovej ploche košickej Steel arény sa objavili iba piati hráči - brankári Marek Čiliak s Denisom Godlom a útočníci Dávid Bondra, Libor Hudáček a Dávid Buc. Ostatní zvolili oddych po náročnom piatkovom súboji, v ktorom domáci tím triumfoval 4:1 nad Američanmi a po prvom dni sa zaradil na líderskú pozíciu v A-skupine. V druhom dueli v Košiciach vyzvú Slováci Fínov od 20.15 h.

"Jedinou zmenou oproti piatkovému duelu proti Američanom bude to, že do bránky sa postaví Marek Čiliak. Inak zostáva všetko nezmenené, na súpisku sme nedopísali žiadneho hokejistu, takže na nej figuruje 22 hráčov," prezradil po sobotňajšom poludňajšom rozkorčuľovaní asistent trénera národného tímu SR Andrej Podkonický. Mimo zostavy je stále Libor Hudáček, ktorý po chorobe postupne naberá stratenú kondíciu. "Cítim sa už oveľa lepšie, dal som si ťažký tréning a myslím si, že sa to bude už len zlepšovať. Možno by som proti Fínom odohral jednu tretinu a potom by som bol mimo. Lepšie je ísť do zápasu v stopercentnom stave. Mohlo by sa stať, že by som sa zranil alebo túto záťaž nevydržia svaly. Nastavili sme to tak, aby som na tretí zápas mohol byť k dispozícii," prezradil útočník českého Liberca, okrem ktorého zostávajú mimo súpisky aj Bondra s Godlom.

Z hráčov, ktorí zasiahli do úvodného slovenského zápasu, sa na rozkorčuľovaní objavil iba Buc. Jeho spoluhráči uprednostnili regeneráciu, keďže do postele sa dostali až po polnoci. "Výhodou je pre nás, že hráme až večerný duel a regenerácia by mohla prebehnúť v poriadku. Ihneď po zápase sme sa snažili schladiť organizmus hráčov, využili sme aj kryokomoru. Nechýbali ani masáže, aby sme im uvoľnili svalstvo. Počas zápasu došlo k viacerým stretom a tvrdším zákrokom, ale nespôsobilo to žiadne zranenie, ktoré by si vyžiadalo lekársku starostlivosť," uviedol lekár slovenskej reprezentácie Ján Grauzel.