Útočník Dávid Buc po USA: Tento zápas si budem pamätať do konca života

Slovenskí hokejisti odštartovali domáci svetový šampionát nečakanou, no mimoriadne cennou výhrou nad USA 4:1.

Kým za hostí skóroval iba 21-ročný Alex DeBrincat z Chicaga Blackhawks, v drese s dvojkrížom na hrudi sa postupne zapísali do streleckej listiny Matúš Sukeľ, Erik Černák, Tomáš Tatar a Michal Krištof. Slováci víťazstvom potvrdili, že sa im proti tomuto zámorskému tímu darí. Od roku 2012 sa na scéne majstrovstiev sveta stretli po šiesty raz a štvrtýkrát sa tešili z triumfu.

"Potvrdilo sa to, čo som avizoval celý čas. Chceli sme dodržiavať stratégiu, bojovať a znechutiť Američanom hokej. Podarilo sa nám to a preto sme boli úspešní. Každý hráč je v tomto mužstve dôležitý, individuálne nedosiahneme nič,“ skonštatoval tesne po stretnutí útočník Tomáš Tatar, ktorý strelil trinásty gól v najcennejšom drese. Už v sobotu od 20.15 h čaká na zverencov kanadského trénera Craiga Ramsayho mužstvo Fínska. "Musíme zostať pokorní a skromní. Je to náročný súper, ktorý zdolal Kanadu, takže treba mať rešpekt a bojovať celých 60 minút," dodal útočník Montrealu Canadiens.

V roku 2011 prišiel o domáci šampionát vinou zranenia Andrej Sekera. V piatok však doviedol slovenskú reprezentáciu v pozícii kapitána k víťazstvu nad jedným z favoritov celého turnaja. "Je to neopísateľný pocit, najmä, keď sme zvíťazili. Ľudia skandovali 'Slovensko' a potom, keď zdvíhali hore našu vlajku, tak som mal zimomriavky. Patrik Rybár predviedol niekoľko skvelých zákrokov, my sme udržali ich hviezdy na uzde a myslím si, že to bol z našej strany vynikajúci tímový výkon,“ povedal odchovanec prievidzského hokeja.

Slovákov hnala za víťazstvom aj skvelá divácka kulisa. Do košickej Steel arény si našlo cestu 7430 fanúšikov a už v úvodnej tretine nechýbalo hlasné povzbudzovanie či "mexické vlny". "Zažil som vlaňajší šampionát v Dánsku. Prvý zápas s Čechmi bol neskutočný, ale to, čo som zažil dnes, tak to si budem pamätať do konca života," konštatoval útočník Dávid Buc.