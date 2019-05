Mayová by mala čoskoro oznámiť dátum svojej rezignácie: Vyzvali ju, aby všetko ujasnila

Britská premiérka Theresa Mayová by budúci týždeň mala na stretnutí s konzervatívnymi poslancami oznámiť dátum svojej rezignácie.

Rozhlasovej stanici BBC to dnes povedal Graham Brady, predseda takzvaného Výboru 1922, ktorý združuje väčšinu poslancov Konzervatívnej strany.

Konzervatívni poslanci podľa Bradyho Mayovú vyzvali, aby do svojej politickej budúcnosti "vniesla jasno". Ministerskej predsedníčke sa nepodarilo v Dolnej snemovni presadiť dohodu o odchode krajiny z Európskej únie, pripomenul Brady. Bolo by podľa neho podivné, keby z tohto faktu nevyplynula jasná dohoda o dátume jej odchodu z funkcie.

Šéf Výboru 1922 predpokladá, že Mayová doteraz váhala s oznámením dátumu rezignácie v obave, že by to mohlo ovplyvniť prípadné budúce nové hlasovanie o brexite. "Mohlo by byť menej pravdepodobné, že sa dosiahne parlamentnej väčšiny pre odchod z EÚ," upozornil Brady.