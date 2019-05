Nič sa pre nich nemení: Británia a Írsko sa dohodli na právach svojich občanov po brexite

Občania Británie budú môcť aj po odchode svojej krajiny z EÚ slobodne žiť a pracovať v Írsku a to isté bude platiť aj pre Írov v Spojenom kráľovstve. Vyplýva to z dohody, ktorú v stredu podpísali vlády oboch krajín, informovala agentúra AP.

Na základe dohody zostane aj v pobrexitovom období zachovaná doterajšia spoločná cestovná zóna (CTA), ktorá zahŕňa celé Britské ostrovy vrátane Írskej republiky. Zóna bude fungovať naďalej bez ohľadu na to, za akých podmienok Británia odíde z EÚ.

V stredu podpísaná dohoda zaručuje Britom, že aj po odchode ich krajiny z EÚ budú môcť v Írsku žiť, pracovať, študovať, dostávať zdravotnú starostlivosť a zúčastňovať sa na voľbách. Tie isté práva budú mať recipročne aj írski občania na území Spojeného kráľovstva.

Brexit je aktuálne po dvojnásobnom odklade odložený do 31. októbra 2019. Ide o flexibilný termín, takže Británia môže z EÚ odísť aj skôr. Po brexite strania britskí občania automatické právo žiť v ktorejkoľvek členskej krajine EÚ, medzi ktoré patrí aj Írska republika.

Hovorca britskej premiérky Theresy Mayovej v stredu odmietol špekulovať o konkrétnom termíne, kedy by mohla odísť z funkcie. Podľa neho zostane na čele vlády, až pokým nedôjde k realizácii brexitu. Následne "uvoľní cestu novému vedeniu", vyhlásil hovorca, ktorého citovala agentúra AFP. Týmito slovami fakticky len zopakoval premiérkin prísľub z marca tohto roka. Vtedy sa vyjadrila, že o novej podobe vzťahov s EÚ by už mala rokovať nová britská vláda.

Mayová stále dúfa, že britský parlament v najbližších týždňoch schváli dohodu, ktorú jej vláda vyrokovala s Bruselom a ktorú poslanci už trikrát odmietli. Ak by tak urobili do 30. júna, britskí poslanci by už nemuseli zasadnúť v novom europarlamente, ktorý vzíde z májových volieb.