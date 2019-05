My sme tu DOMA! Fanúšikovia sú po senzačnom víťazstve Slovákov v tranze: Chalani, nespoznávali sme vás!

Slovenská reprezentácia podala v úvodnom zápase domáceho šampionátu neskutočne bojovný výkon.

Po zápase ostali prekvapení nielen hráči USA, ale aj mnohí fanúšikovia našich hokejistov.

"Tak dobre naši už dávno nehrali, normálne radosť pozerať," napísal jeden z fanúšikov. "Gratulujem, prajem vám, aby vám to vydržalo aj naďalej," dodala fanúšička Daniela. "My sme tu DOMA! Chalani ti to dali ako páni. Super chlapci, len tak ďalej," odkázal hokejovému svetu Lukáš.

"Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou! Slováci na nohách! Perfektný zápas, je vidno že ste tam nechali ♥. Chlapci, len tak ďale! Držíme palce! Som hrdá na vás! Ďakujeme.. Ďakujeme za krásny zápas a ďakujem za skvelé mužstvo!" komentovala šťastná fanúšička Zuzana.

Mnohí sa priznali, že na začiatku zápasu aj samotného šampionátu boli skeptickí. Slovákom jednoducho neverili. "Neverila som im po prípravnom zápase s Čechmi v Nitre. Ale sú super, len tak ďalej...." priznala sa diskutujúca. "Neverím to hráme naozaj my," dodal ďalší z fanúšikov.