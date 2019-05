Veľká oprava v srdci Bratislavy: Kedy sa ovlažíme pri Maximiliánovej fontáne?

Je ako ementál! Presne tak vyzerá centrum hlavného mesta, kde sa neustále niečo opravuje. Podobne je to aj s Maximiliánovou fontánou na Hlavnom námestí, ktorú magistrát začal rekonštruovať ešte v novembri 2018.

Kvôli opravám odmontovali aj sochu bájneho rytiera Rolanda a namiesto najstaršej fontány v meste môžu turisti obdivovať akurát tak železné oplotenie. Kedy sa to konečne zmení?

Fontána bola na svojom mieste od roku 1572 až do roku 1794 bez väčších zmien. Potom jej vymenili hornú nádrž, neskôr namiesto cikajúcich chlapcov osadili sochy s delfínmi. Do vzhľadu fontány zasiahli aj v roku 2005, keď po obvode dolnej nádrže pridali prstenec s vodným prvkom pre väčšiu atraktivitu.

„Vylepšenie“ si vyslúžilo vlnu kritiky. Podnet na opätovnú rekonštrukciu dal Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave. „Cieľom je prinavrátenie fontány do jej pôvodného vzhľadu z roku 1572,“ uviedol hovorca Hlavného mesta Peter Bubla.

V rámci prvej etapy reštaurovali všetky kubusy. Delfíny opäť vymenili za cikajúcich chlapcov. Stihli to dokonca skôr, ako bolo v pláne. „Mohli sme začať s druhou etapou, v rámci ktorej by sa mal odstrániť vonkajší prstenec z roku 2005, a na východnej a západnej strane fontány by mali byť vybudované schodíky. Tieto práce sú naplánované do konca júna,“ konštatoval Bubla. Opravy budú stáť magistrát asi149-tisíc € bez DPH.