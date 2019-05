Ján Berky-Mrenica ml. zažil veľkú zmenu: Z kaštieľa sa presťahovali do bratislavského paneláku!

Svojou úprimnou hudbou preslávil Slovensko po celom svete. Primáš Ján Berky-Mrenica († 69) tvrdil, že svet sa dá zmeniť aj pomocou umenia, ktoré ľudí zušľachťuje.

K 80. nedožitým narodeninám tohto výnimočného hudobníka pripravil jeho syn Ján Berky-Mrenica ml. (56) koncert, na ktorom spolu s ďalšími umelcami vzdá hold svojmu otcovi. Ako si naňho spomína?

Ján Berky-Mrenica st. bol súčasťou vychýreného Slovenského ľudového umeleckého kolektívu, kde pôsobil presne 33 rokov a 100 dní. V jeho šľapajach kráča aj syn. „Som SĽUK-árske dieťa, vyrastal som v domovskom sídle SĽUK-u, v kaštieli v Rusovciach. Folklór bol súčasťou každej rodiny, ktorá tam žila,“ začína svoje rozprávanie Berky-Mrenica mladší, ktorý hrá na husliach už od štyroch rokov. „Prvá skladba, ktorú som vedel zahrať, bol Cikkerov motív Verbunk/Kuruci. Otec chcel, aby zo mňa vyrástol hudobník. Dostal som štvrťové husličky a cvičil. Celý deň som chodil s husličkami po chodbe kaštieľa,“ spomína hudobník.

S husľami na stole

Rád myslí aj na časy, keď sa neskôr z kaštieľa presťahovali do Karlovej Vsi, kde rodičia dostali byt. „Bol to v podstate SĽUK-ársky panelák. Bývali tam mnohé rodiny zo súboru. Z Karlovky ma mama vodila do najstaršej hudobnej školy na Slovensku, na Dibrovo námestie v Bratislave, dnešné Františkánske námestie“, spomína. ,,Boli sme traja súrodenci. V trojizbovom byte stále znela hudba."