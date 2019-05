Riaditeľ Organizačného výboru MS v hokeji: V čom budú tieto majstrovstvá sveta iné než tie pred ôsmimi rokmi?

Čo zvýšilo náklady v porovnaní s minulosťou? Prečo sa nestaval nový štadión?Sú reprezentanti hokejových veľmocí rozmaznaní?Rozprávali sme sa s Igorom Nemečkom (57),riaditeľom organizačného výboru majstrovstiev sveta v hokeji 2019, ktorý rovnakú funkciu zastával aj pri prvom šampionáte organizovanom samostatným Slovenskom v roku 2011.

V čom budú tieto majstrovstvá sveta iné než tie pred ôsmimi rokmi? V čom sa doba posunula?

V prvom rade idú veľmi rýchlo vpred technológie. Podmienky pre novinárov, televízne stanice sú úplne odlišné a veľký dôraz je na sociálne siete. Hlavne v IT vybavenosti hál sme toho museli veľa spraviť. Takisto nie je medzi fanúšikmi už záujem len o hokej ako taký, dôležité je, čo sa premieta na tej veľkej kocke na štadióne, zábava pre ľudí pred či počas zápasu. Aj nároky jednotlivých tímov sú iné. Napríklad Švédi majú prevažnú časť hráčov z NHL, a tí požadujú jednotky izby, preto bolo treba zabezpečiť väčší počet izieb. Podobne sú na tom Kanaďania aj Rusi. Tých požiadaviek na nás oproti šampionátu z roku 2011 je mnoho viac.

Sú jednotlivé výpravy rozmaznanejšie?

Nie, to priniesla doba a my sa s tým musíme vyrovnať. V roku 2011 sme boli vysoko hodnotení ako organizátori a pritom sme to robili prvýkrát. Teraz mám v organizačnom výbore skoro 90 percent ľudí spred ôsmich rokov, a to je veľké plus.

A tým, že to robíte druhýkrát, je to zrejme jednoduchšie.

Určite. Poučili sme sa hlavne z tých malých chýb, ktoré sa vtedy spravili.