Lekári nedokázali odhaliť príčinu kašľa: Kvôli zlej diagnóze prišla Lydia o obe nohy aj ruku

Nenápadný kašeľ jej urobil zo života peklo. Varovanie, fotografie v článku nie sú vhodné pre maloletých a citlivé povahy!

Mamička dvoch detí ostala odkázaná na invalidný vozík a pomoc svojej rodiny. Lydia Galbally (41) pre zlú diagnózu prišla o obe nohy aj ruku. Jej smutný príbeh začal minulé leto, keď sa snažila zbaviť dlhotrvajúceho kašľa. Navštívila hneď niekoľko lekárov, no nič sa nezmenilo. Niektorí jej diagnostikovali astmu, ďalší rôzne pľúcne infekcie. Ako sa jej zdravotný stav zhoršoval, vyplávala na povrch aj pravda. Ako píše portál Mirror, žena bojovala s tuberkulózou a zápalom pľúc, čo napokon viedlo k sepse (pozn. red. otrava krvi).

Lydia skončila na 11 dní v kóme a lekári jej už nedávali veľké šance na prežitie, no dokázala to. Stav sa jej však natoľko zhoršil, že na niekoľkých častiach tela jej začalo odumierať tkanivo. Doktor nemal na výber a mamička podstúpila viaceré amputácie. Po celú dobu po jej boku stál manžel Dan a dve deti (9 a 11). Rodina sa teraz pomocou internetovej zbierky snaží získať peniaze na protézy, ktoré by jej zjednodušili život.

"Robili všetko, aby ju udržali pri živote. Napriek tomu sepsa napadla jej končatiny. Lydia prišla o obe nohy, amputovali jej aj pravú ruku od zápästia a na ľavej ruky nemá prsty. Za 7 týždňov podstúpil hneď päť operácií," prehovoril Dan. Lydia je z nemocnice konečne doma a začala s rehabilitáciou.